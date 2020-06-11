Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали расширить льготную ипотеку

Российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России задумали расширить льготную ипотеку

Lenta.ru06:45

Правительство может расширить программу льготной ипотеки

Саминвестор06:45

Правительство рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

РИА Новости06:10

В льготную ипотеку под 6,5% могут включить малоэтажки

Вести.Ru06:37

Программа льготной ипотеки в России может быть расширена

iReactor06:19

Правительство рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5%

Будущее России. Национальные проекты06:15

Белоусов не исключает расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Экономика сегодня06:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2,8K
Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
384
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
1K
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
561
Происшествия

В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок

REGNUM 05:54
1
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
2
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
3
Футбол

Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу

РБК 03:53
Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске

По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество

После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
677
Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
15
Происшествия

Посадивший сына на цепь житель Кубани приговорен к трем годам колонии

Житель Краснодарского края, который в 2019 году неоднократно сажал своего сына на цепь, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей.
Известия 06:27
1
Технологии

Стала доступна бета-версия Android 11

В бета-версии Android 11 стали доступны новые возможности.
News.ru вчера в 17:25
3
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Киберспорт

Ролевой боевик Mortal Shell получил новый геймплейный трейлер

Игромания.ру 05:29
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Коммерсантъ 09 июня в 08:49
100
Авто

Mercedes-Benz назвал цены на новый седан E-Class в России

Вслед за рестайлинговым универсалом Mercedes-Benz E-Class All-Terrain до России добралась и главная модель обновленного семейства – седан E-Class.
Автоновости дня 05:45
6
Общество

ФСБ РФ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ России предотвратила теракт, готовящийся в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:33
1,9K
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
35
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
10
Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
2,1K
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
69
Экономика

Российским пенсионерам готовят новую выплату в 2000 рублей

Единовременную выплату получат в 2020 году российские пенсионеры, сообщает ToDay News Ufa. Суммы разнятся в зависимости от регионов.
ToDay News Ufa 05:08
35
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
179
Общество

В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Общество

В суде по делу Дмитрия Соколова допросят бывшего министра

В Кировском районном суде Саратова продолжается процесс по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Соколова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
Взгляд-инфо 05:29
1
Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ вчера в 03:34
276
Общество

На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
132
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
1,1K
Финансы

Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:41
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное