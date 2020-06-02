Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия». Это предлагается сделать за счет отмены 20- процентного ввозного НДС на драгоценные металлы. Ожидается, что предложение будет рассмотрено нижней палатой парламента в середине июня.
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с чего всё началось

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в середине июня, рассказали «Известиям» авторы законопроекта депутаты ГД Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.
Известиявчера в 17:15

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Россия может увеличить объемы производства золота вдвое

Комсомольская правда03:49

В России задумали удвоить производство золота

Lenta.ru02:51

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

Известиявчера в 17:15

В Государственной думе нашли способ увеличить производство золота

ФедералПрессвчера в 19:34

Законодатели придумали, как удвоить производство золота

ИА Красная Веснавчера в 19:05

Госдума предлагает увеличить в РФ производство драгметаллов

РЕН ТВвчера в 18:19

В Госдуме придумали, как удвоить производство золота

Телеканал 360°вчера в 21:15
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Происшествия

Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров

ЮОВС рассмотрит апелляционное представление на приговор Волгоградского гарнизонного военного суда, которое внесли военные прокуроры, представлявшие на процессе обвинение.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
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Космос

Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце

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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Космос

Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС

Политика Сегодня 03:14
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек

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АиФ Саратов вчера в 02:18
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Общество

Роскачество сравнило водопроводную и бутилированную воду

Как пить воду, чтобы ускорить обмен веществ, похудеть и оздоровиться Оказалось, что водопроводная вода соответствует нормативам СанПиН, но уступает качеству бутилированной и «не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды».
Доктор Питер 02:19
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Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
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Общество

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
РБК 04:03
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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Происшествия

По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24
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Баскетбол

Центровой «Олимпиакоса» Милутинов стал игроком ЦСКА

Советский спорт 02:46
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали срок возобновления полётов за рубеж

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Россия приостановила международное авиасообщение. Причиной стала пандемия коронавируса.
REGNUM 04:22
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Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
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Политика

Сотрудники Facebook объявили «виртуальную забастовку»

Десятки сотрудников американской компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив ее главу Марка Цукерберга в бездействии относительно публикаций президента США Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в стране.
Известия 03:25
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Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 46 человек

Ариг Ус 30 мая в 21:02
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 из-за протестов в США

Sony отложила на неопределенный срок презентацию игр для своей новой консоли PlayStation 5. Об этом сообщается в Twitter компании.
iReactor вчера в 23:20
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Происшествия

В Норильске ввели режим ЧС из-за масштабного разлива нефтепродуктов

В городе введен режим ЧС, на месте работают специалисты из других регионов, они делают все возможное, чтобы нефтепродукты не пошли дальше — выставлены заграждения, завозят сорбенты, чтобы собрать топливо с поверхности.
ТВ-Енисей вчера в 06:21
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Общество

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19.
РИА Новости 04:04
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
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Экономика

Малый и средний бизнес Москвы получит 288 миллионов рублей субсидий

Малый и средний бизнес столицы получит почти 288 миллионов рублей в виде субсидий от города, сообщает портал mos.ru.
Российская газета 04:11
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Здоровье

Коэффициент распространения COVID-19 в России продолжает расти

По данным оперштаба, во вторник в Москве зафиксировано 2 286 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 71 человек и 6 030 выздоровели.
Вести.Ru 03:59
Политика

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
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Здоровье

Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 вчера в 06:00
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