В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в середине июня, рассказали «Известиям» авторы законопроекта депутаты ГД Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.

с чего всё началось

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия». Это предлагается сделать за счет отмены 20- процентного ввозного НДС на драгоценные металлы. Ожидается, что предложение будет рассмотрено нижней палатой парламента в середине июня.

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