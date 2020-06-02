В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он. По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы РФ придумали способ вдвое увеличить производство золота в России. Так, авторы законопроекта Дмитрий Ионин и Игорь Ананских предложили отменить ввозной НДС на драгоценные металлы.

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