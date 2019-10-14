Экономика

Piter.tvPiter.tvВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

На В 2020 году государство планирует выделить из бюджета на эту программу миллиард рублей. Также принять участие в софинансировании смогут сами регионы. Тогда ставка по ипотеке может быть снижена до 0,1%.
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В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

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В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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