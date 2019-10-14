Экономика
Piter.tvВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых
На В 2020 году государство планирует выделить из бюджета на эту программу миллиард рублей. Также принять участие в софинансировании смогут сами регионы. Тогда ставка по ипотеке может быть снижена до 0,1%.
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Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Общество
В России завершается переход на цифровое телевещание
Еще 21 регион с 14 октября сможет принимать сигнал цифрового телевещания, таким образом, переход на "цифру" завершится по всей стране.
Армия и оружие
NYT: США не смогли вывезти из Сирии 50 особо опасных террористов ИГ
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о том, что Вашингтон успел вывезти из района боевых действий наиболее опасных террористов.
Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии
Президент США Дональд Трамп провел с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор, во время которого потребовал прекратить военные действия на севере Сирии.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию
По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у Южных Курил
Серия землетрясений сотрясла Южные Курилы 13 октября, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Футбол
«Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско
Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Гаджеты
Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Общество
Диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Происшествия
Кафе «Набережная» загорелось в Чите
«Никто не пострадал, на месте развёрнуты [необходимые] силы и средства», - уточнил Коренев.
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Армия и оружие
Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Футбол
Неравномерное распределение спонсорской поддержки футбольных клубов обсудили на президентском совете по спорту
Провинциальные футбольные клубы одобрят идею создания единого фонда поддержки.
Политика
Премьер Украины ответил на сообщения о посещении концерта неонацистов
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Шоу-бизнес
Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей
Футбол
Когда Россия и Украина могут встретиться на Евро
Как известно, УЕФА уже не первый год разводит клубные команды России и Украины и сборных этих стран в различных турнирах.