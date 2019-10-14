На В 2020 году государство планирует выделить из бюджета на эту программу миллиард рублей. Также принять участие в софинансировании смогут сами регионы. Тогда ставка по ипотеке может быть снижена до 0,1%.

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

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