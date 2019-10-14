Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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В Россия хотят выдавать ипотеку под 0,1%

Актуальные Новости01:43

Сельскую ипотеку запустят в России в 2020 году

EastRussiaвчера в 04:02

В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

Pravda.Ruвчера в 10:14

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

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Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 04:27

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

Piter.tvвчера в 13:37

В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информвчера в 00:16
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

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В сети появился финальный трейлер «Холодного сердца 2»

В понедельник, 14 октября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv вчера в 10:44
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
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«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц

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«Яндексу» предложили размыть акционеров

На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Армия и оружие

Турция заявила о нейтрализации 595 боевиков в ходе операции в Сирии

РИА Новости 01:30
Происшествия

В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ 02:12
Происшествия

Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
РИА Новости 02:24
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM вчера в 01:05
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Наргиз со скандалом уволила звукорежиссера

StarHit.ru вчера в 12:00
Политика

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
РБК 00:00
Киберспорт

Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона

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Наука

В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

SciencePop 01:20
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие

Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой

RT на русском вчера в 03:59
Происшествия

В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
Политика

Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате

Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
ТАСС вчера в 15:48
Армия и оружие

Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России

РЕН ТВ 13 октября в 12:51
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам

США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Вести.Ru вчера в 21:22
Футбол

Сборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020

Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус 13 октября в 13:53
ЖКХ

В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ

Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.
REGNUM 02:24
Гаджеты

Google представит в Нью-Йорке новую линейку флагманских смартфонов

В сеть попали данные о новых флагманских смартфонах от Google.
BFM.ru вчера в 21:24
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Общество

В России отключили аналоговое телевидение

Lenta.ru 13 октября в 17:05
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Общество

В США суд запретил криптовалюту Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета запуска блокчейн-платформы TON Павла Дурова.
МонаВиста вчера в 06:18
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