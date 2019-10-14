С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Происшествия Возросло число жертв тайфуна в Японии В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Политика Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.

Футбол Сборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020 Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

ЖКХ В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.