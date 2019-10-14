Экономика
Lenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Армия и оружие
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Кино
В сети появился финальный трейлер «Холодного сердца 2»
В понедельник, 14 октября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Кино
«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Происшествия
Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Шоу-бизнес
Наргиз со скандалом уволила звукорежиссера
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Армия и оружие
Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Политика
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
Армия и оружие
Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Политика
Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам
США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Футбол
Сборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
ЖКХ
В России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ
Правительство России планирует поддержать законопроект о едином платежном документе (ЕПД) за услуги жилищно-коммунального хозяйства, сообщают 15 октября «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на документ.
Гаджеты
Google представит в Нью-Йорке новую линейку флагманских смартфонов
В сеть попали данные о новых флагманских смартфонах от Google.
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Общество
В США суд запретил криптовалюту Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета запуска блокчейн-платформы TON Павла Дурова.