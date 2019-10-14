Экономика
Lenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Единоборства
Квинтон Джексон: У Федора Емельяненко есть инстинкт киллера
Американский боец смешанных единоборств Квинтон Джексон описал стиль ведения боя своего соперника по бою 29 декабря, россиянина Федора Емельяненко.
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
Общество
В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Общество
Россияне перечислили самые скучные профессии
По мнению россиян, самыми скучными являются профессии охранника и бухгалтера.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Актриса появилась на премьере фильма "Текст" без своего обаятельного супруга.
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Здоровье
Названы основные признаки дефицита витамина В12
На дефицит витамина B12 указывают 3 основных признака: Бледная кожа.
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Происшествия
В Перми иномарка сбила пятерых детей на переходе
По имеющимся данным, автомобиль Mazda, завершая выезд с перекрестка, сбил пятерых 8-летних детей, которые начали переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Происшествия
В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье
По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.