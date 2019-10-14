Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

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В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

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В 2020 году планируют запустить ипотеку со ставкой 0,1%

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В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информвчера в 00:16
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По имеющимся данным, автомобиль Mazda, завершая выезд с перекрестка, сбил пятерых 8-летних детей, которые начали переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
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Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

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