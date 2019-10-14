С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Единоборства Квинтон Джексон: У Федора Емельяненко есть инстинкт киллера Американский боец смешанных единоборств Квинтон Джексон описал стиль ведения боя своего соперника по бою 29 декабря, россиянина Федора Емельяненко.

Культура В Москве открывается выставка работ Йоко Оно Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.

Происшествия СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Политика Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Шоу-бизнес Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне 19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Актриса появилась на премьере фильма "Текст" без своего обаятельного супруга.

Происшествия Возросло число жертв тайфуна в Японии В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия В Перми иномарка сбила пятерых детей на переходе По имеющимся данным, автомобиль Mazda, завершая выезд с перекрестка, сбил пятерых 8-летних детей, которые начали переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Шоу-бизнес Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.