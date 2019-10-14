Экономика
Lenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Недвижимость
Хитрость и жадность: почему «просел» по осени рынок московского жилья
Третий квартал на рынке московского жилья выдался загадочным: часть девелоперов так и не смогли ни найти проектного финансирования, ни доказать свое право продавать по старым правилам.
РИА Новости вчера в 02:00
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия вчера в 10:26
Происшествия
СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс
Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров.
РБК вчера в 23:23
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Экономика
Бухгалтеров просят покинуть учреждения
Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
Коммерсантъ 13 октября в 19:03
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Футбол
Сборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020
Ридус 13 октября в 13:53
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26
Общество
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Технологии
Устройства Apple отправляют пользовательские данные в Китай
Компания Apple признает, что отправляет некоторые пользовательские IP-адреса Tencent.
iXBT.com вчера в 12:27
Происшествия
Россиянам назвали правила выживания в ДТП
Lenta.ru 01:15
Происшествия
Гравюру Сальвадора Дали похитили из галереи Сан-Франциско
МИР 24 вчера в 23:19
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры.
REGNUM вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 13 октября в 12:23
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
Газета.Ru вчера в 15:11
Наука
Ученые создали новый индекс счастья
Исследователи из Уорикского университета, бизнес-школы Адама Смита Университета Глазго и Института Алана Тьюринга в Лондоне создали новый индекс счастья.
Мойка78 вчера в 20:46
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM вчера в 01:05
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Авто
Седан Bentley Flying Spur обзавелся новой версией Blackline
В движение Bentley Flying Spur приводится 12-цилиндровым 635-сильным мотором, пару которому составляет восьмискоростной робот.
Tvoe-avto.com 12 октября в 15:04
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30