С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

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