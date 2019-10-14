Недвижимость
Lenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года
ТАСС11 октября в 07:52
Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году
Интерфакс11 октября в 07:24
Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года
Milknews.ru11 октября в 07:22
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