Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Lenta.ru07:47

Минсельхоз ожидает, что льготная сельская ипотека заработает в России с 2020 года

ТАСС11 октября в 07:52

Названы сроки запуска льготной ипотеки для сельских жителей

РБК11 октября в 08:50

«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

REGNUM11 октября в 08:41

Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолец04:27

Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1% годовых планируется запустить в России в 2020 году

Интерфакс11 октября в 07:24

Минсельхоз РФ ожидает запуск льготной сельской ипотеки с января 2020 года

Milknews.ru11 октября в 07:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров рассказал, как влюбился в молодую светскую львицу

7Дней.ру 04:15
Культура

Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли

Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Известия вчера в 22:19
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Шоу-бизнес

Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Lenta.ru 08:05
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Политика

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости 12 октября в 09:40
Происшествия

В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского

Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.
РИА Новости 08:09
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 00:00
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru 08:32
Экономика

Иркутский губернатор объяснил идею увеличить себе оклад

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил, что даст повышение оклада главы региона.
Газета.Ru 12 октября в 13:40
Общество

Туристы назвали самые скучные города Европы

Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.
РИА Новости вчера в 03:18
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском 08:01
Происшествия

Двое подозреваемых по делу о беспорядках 27 июля в Москве скрылись

RT на русском 08:24
Теннис

Циципас: «Не хочу быть грубым, но игра Медведева — это скука»

Стефанос Циципас, проигравший Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Шанхае, назвал игру российского теннисиста скучной.
Sport24.ru 06:45
Экономика

Украинских мигрантов могут записать в самозанятые в России

Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых.
iReactor 02:20
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

ТАСС 05:41
Экономика

Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий

Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».
Моя Москва.онлайн 05:48
Кино

Онлайн-кинотеатр Okko представил собственный сериал о постапокалипсисе

Студия Okko Studios представила на кинорынке в Каннах собственный сериал «Выжившие», передает корреспондент RNS с мероприятия.
Rambler News Service 08:52
Авто

Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
32CARS.ru 02:07
Политика

Украинские националисты начали марш протеста в Киеве

Lenta.ru 09:05
Футбол

Норманн: «Для меня „Ростов“ как семья. Никогда не был в таком клубе»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о своих впечатлениях от выступлений за российский клуб.
Sport24.ru 08:41
Происшествия

Подозреваемый в расстреле трех человек задержан в Челябинске

Развивается расследование по делу о расстреле трех человек во дворе дома на Свердловском проспекте в Челябинске.
LentaChel.ru 09:10
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Авто

Россиян предупреждают об изменении транспортного налога

Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
SpeedMe 11 октября в 09:16
Политика

Преемница Меркель высказалась о России и Крыме

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе конференции Молодежного союза Германии высказалась о России и Крыме.
Дождь вчера в 17:15
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Известия вчера в 20:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное