Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информ14 октября в 00:16
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:35, Вашингтон
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