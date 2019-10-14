Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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В 2020 году планируют запустить ипотеку со ставкой 0,1%

Ариг Ус14 октября в 05:19

Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

Deita.ruвчера в 08:15

В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

Pravda.Ru14 октября в 10:14

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Lenta.ru14 октября в 07:47

В Минсельхозе РФ рассказали об ипотеке под 0,1%

REGNUMвчера в 23:38

Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолец14 октября в 04:27

В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информ14 октября в 00:16
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Летевший в Москву из Дели самолет вынужденно сел в Ташкенте

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СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ вчера в 17:54
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Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

РБК вчера в 14:21
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На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Транспорт

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Футбол

Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском вчера в 14:07
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
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Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.
Газета.Ru 14 октября в 12:54
Общество

В России вынесен первый штраф за фейковые новости

Штраф в 200 000 рублей (без конфискации) для организации и 60 000 рублей для сотрудника стали первыми в России, вынесенными за публикацию фейковых новостей.
Аргументы и Факты вчера в 07:22
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Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены

После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
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Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ

РБК 01:10
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Критики остались не в восторге от «Малефисенты 2»

Западные кинокритики в большинстве своем оказались недовольны фильмом студии Walt Disney "Малефисента 2: Владычица тьмы".
Kinonews.ru вчера в 12:44
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год

Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском вчера в 13:47
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Задержанная в Белоруссии Богачёва возвращается в Россию

Россиянка Анна Богачёва, о задержании которой в Минске сообщалось ранее, возвращается в РФ.
News.ru вчера в 09:35
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU 14 октября в 06:46
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости вчера в 07:32
Политика

Украина убедила Евросоюз сохранить санкции против России

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко триумфально съездил в Брюссель и Люксембург.
Утро.ru вчера в 05:02
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Происшествия

В гараже в Оренбурге нашли более 4 тысяч редких черепах

Полиция обнаружила в одном из гаражей в Оренбурге более 4 тысяч редких черепах, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru вчера в 23:19
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия

Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 60 человек

Число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 66 человек, еще 15 числится пропавшими без вести.
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Экономика

Бюджет Южно-Сахалинска предложено уменьшить на 848 миллионов

16 октября на втором заседании комитета по экономике и бюджету городской думы Южно-Сахалинска было предложено уменьшить муниципальный бюджет 2019 года на 848 088 800 рублей.
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Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
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В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны

Риск начала ядерной войны между государствами постоянно растет.
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Премию «Ясная поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе

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В Красноярске задержали подозреваемых в смертельном избиении мужчины

Российская газета вчера в 04:00
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Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Короли госзаказа и молдавская схема СК расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме "молдавский ландромат", говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК.
РБК 00:02
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы

На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru вчера в 06:51
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