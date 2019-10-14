С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.

Футбол Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Политика Путин встретился с королем Саудовской Аравии Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.

Общество В России вынесен первый штраф за фейковые новости Штраф в 200 000 рублей (без конфискации) для организации и 60 000 рублей для сотрудника стали первыми в России, вынесенными за публикацию фейковых новостей.

Экономика МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.

Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте "Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Экономика Бюджет Южно-Сахалинска предложено уменьшить на 848 миллионов 16 октября на втором заседании комитета по экономике и бюджету городской думы Южно-Сахалинска было предложено уменьшить муниципальный бюджет 2019 года на 848 088 800 рублей.

Политика Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

Происшествия Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом» Короли госзаказа и молдавская схема СК расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме "молдавский ландромат", говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК.