Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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В Минсельхозе РФ рассказали об ипотеке под 0,1%

REGNUMвчера в 23:38

В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информ14 октября в 00:16

В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

Pravda.Ru14 октября в 10:14

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Lenta.ru14 октября в 07:47

В 2020 году планируют запустить ипотеку со ставкой 0,1%

Ариг Ус14 октября в 05:19

Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолец14 октября в 04:27

Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

Deita.ruвчера в 08:15
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Общество

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

РИА Новости вчера в 13:24
Политика

Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv вчера в 07:45
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Песков назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Новые «вводные» от Киева в рамках переговоров по Донбассу можно «смело назвать» неожиданными для Москвы.
РБК 05:47
Транспорт

Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:23
Общество

Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским

Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
РБК вчера в 07:24
Происшествия

Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой

За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R вчера в 06:08
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
РБК 14 октября в 19:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Транспорт

В РФ запретят ездить на новых авто без номеров

Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Хоккей

Тарасенко опёрся на кресло Трампа во время фотосъёмки в Белом доме

Во время традиционного фото с президентом Тарасенко опёрся на спинку кресла Трампа, улыбнувшись улыбкой без переднего зуба.
RT на русском 04:21
Происшествия

Кот-наркокурьер сбежал от российских следователей

По данным издания, следователи поместили животное в зооуголок «на ответственное хранение», однако кот сбежал оттуда.
Lenta.ru 04:48
Происшествия

В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело

«Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело потерпевшего, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
REGNUM 03:16
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известия вчера в 21:41
Политика

В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе

Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября

Курс доллара 16 октября вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 04:25
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 14 октября в 05:22
Общество

Тысячи митингующих начали марш на Барселону

Всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.
РИА Новости 05:45
Происшествия

Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском

Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru вчера в 00:26
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Происшествия

С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета

Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
АМИТЕЛ 05:10
Политика

Встретивший Путина в ОАЭ «кортеж ДПС» сняли на видео

Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский президент находится с визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
РЕН ТВ вчера в 08:45
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Происшествия

СК потребовал арестовать новых фигурантов «дела 27 июля»

Следственный комитет попросил суд арестовать пятерых новых фигурантов «дела 27 июля», задержанных по обвинениям в применении насилия против представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ).
РБК 05:51
Происшествия

Звезда «Солдат» попалась на краже в московском фитнес-центре

Известия 05:23
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
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