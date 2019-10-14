Экономика
9111.ruВ России планируют выдавать ипотеку под 0,1%
В России с будущего года может заработать льготная ипотека для сельских жителей, которые гипотетически смогут оформить ее по ставке 0,1% годовых. Соответствующие программы с 1 января 2020 года планируют запустить Сбербанк и Россельхозбанк.
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Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году
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"Гражданские самолеты Сухого" завершили лётные испытания самолетов Sukhoi Superjet 100 с законцовками крыла ("сайберлеты").
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Интерфакс вчера в 18:01
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Комсомольская правда вчера в 12:34
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Телеканал 360° вчера в 19:44
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Свободная Пресса 10:56
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Новостной фронт вчера в 01:36
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Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019 Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев.
iXBT.com вчера в 10:39