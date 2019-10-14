Экономика

9111.ru9111.ruВ России планируют выдавать ипотеку под 0,1%

В России с будущего года может заработать льготная ипотека для сельских жителей, которые гипотетически смогут оформить ее по ставке 0,1% годовых. Соответствующие программы с 1 января 2020 года планируют запустить Сбербанк и Россельхозбанк.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
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