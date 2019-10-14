Экономика
Lenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Политика
В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву
Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии
На карте в зоне контроля Дамаска оказались две ГЭС в районе города Табка, военный аэродром Эт-Табка и железнодорожный мост.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Появилось новое видео с нападением сына экс-судьи на россиянина
В сети появилось новое видео, на котором сын депутата и экс-судьи Андрей Шилов, который подозревается в избиении красноярца до смерти, участвует в истязании еще одного мужчины.
Происшествия
Бывший замглавы центра связи ФСИН Павел Щетинин задержан во Франции
Бывший заместитель руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России Павел Щетинин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, задержан во Франции по запросу Генпрокуратуры России, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Экономика
В России начали проект по «цифровизации зерна»
В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Путин встретился с королем Саудовской Аравии
Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.
Авто
Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара
Компания Mazda опубликовала видеотизер, дающий представление об интерьере ее первого серийного электрокара.
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину
Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до дилеров
Официально новинку можно будет приобрести 30 октября, но первые товарные машины уже добрались до официальных дилеров корейского бренда.
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Общество
Мама убитой девочки записала видеообращение к жителям Саратова
Мать девятилетней девочки, убитой в Саратове по пути в школу, сделала обращение.
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей
По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Политика
Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
Политика
Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
Футбол
Дубль Шомуродова помог Узбекистану обыграть Сингапур в отборе ЧМ-2022
После трех сыгранных матчей Узбекистан под руководством Эктора Купера занимает первое место в группе D второго этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, набрав семь очков.
Политика
Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»
Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Армия и оружие
США подумывают об эвакуации своих термоядерных бомб из Турции
В Вашингтоне власти США рассматривают варианты эвакуации с авиабазы Инджирлик в Турции 50 термоядерных бомб B61.
Общество
Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными
Самой скучной профессией россияне назвали работу охранника.