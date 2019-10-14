Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

Deita.ru08:15

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

Piter.tvвчера в 13:37

В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

Pravda.Ruвчера в 10:14

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Lenta.ruвчера в 07:47

В 2020 году планируют запустить ипотеку со ставкой 0,1%

Ариг Усвчера в 05:19

Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 04:27

В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информвчера в 00:16
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:47, Вашингтон
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

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Политика

Трамп ввел санкции против Турции

Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
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В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
Журналистская правда 10:17
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии

На карте в зоне контроля Дамаска оказались две ГЭС в районе города Табка, военный аэродром Эт-Табка и железнодорожный мост.
ТАСС 11:15
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Происшествия

Появилось новое видео с нападением сына экс-судьи на россиянина

В сети появилось новое видео, на котором сын депутата и экс-судьи Андрей Шилов, который подозревается в избиении красноярца до смерти, участвует в истязании еще одного мужчины.
Lenta.ru 11:31
Происшествия

Бывший замглавы центра связи ФСИН Павел Щетинин задержан во Франции

Бывший заместитель руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России Павел Щетинин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, задержан во Франции по запросу Генпрокуратуры России, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:38
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка

Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Телепрограмма 05:14
Экономика

В России начали проект по «цифровизации зерна»

В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 11:01
Политика

Путин встретился с королем Саудовской Аравии

Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.
Газета.Ru вчера в 12:54
Авто

Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара

Компания Mazda опубликовала видеотизер, дающий представление об интерьере ее первого серийного электрокара.
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Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
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Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину

Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Инфо24 10:59
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

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Авто

Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до дилеров

Официально новинку можно будет приобрести 30 октября, но первые товарные машины уже добрались до официальных дилеров корейского бренда.
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Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
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Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Общество

Мама убитой девочки записала видеообращение к жителям Саратова

Мать девятилетней девочки, убитой в Саратове по пути в школу, сделала обращение.
Ридус вчера в 11:03
Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей

По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей.
РБК 11:44
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика

Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
BFM.ru 11:04
Политика

Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
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Футбол

Дубль Шомуродова помог Узбекистану обыграть Сингапур в отборе ЧМ-2022

После трех сыгранных матчей Узбекистан под руководством Эктора Купера занимает первое место в группе D второго этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, набрав семь очков.
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Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»

Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
РБК 11:00
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Армия и оружие

США подумывают об эвакуации своих термоядерных бомб из Турции

В Вашингтоне власти США рассматривают варианты эвакуации с авиабазы Инджирлик в Турции 50 термоядерных бомб B61.
Радио Голос Балтии 09:58
Общество

Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными

Самой скучной профессией россияне назвали работу охранника.
Все новости (Нижний Тагил) 03:39
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