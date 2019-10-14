Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

Deita.ru08:15

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

Piter.tvвчера в 13:37

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Lenta.ruвчера в 07:47

В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

Pravda.Ruвчера в 10:14

В 2020 году планируют запустить ипотеку со ставкой 0,1%

Ариг Усвчера в 05:19

Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 04:27

В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информвчера в 00:16
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
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Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

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Inc-news.ru 09:14
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Российская газета 03:52
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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Игры

В сети запустили браузерный сервис с 2,4 тыс. видеоигр для MS-DOS

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Происшествия

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Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК 12:25
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

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Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Армия и оружие

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео.
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Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Общество

«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник

Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
Футбол

В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича

Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
ODDS.ru вчера в 07:15
Политика

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

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В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов

Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Политика

В Белоруссии подтвердили освобождение россиянки Богачевой

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что задержанная в Минске россиянка Богачева освобождена.
Газета.Ru 09:33
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Россияне стали лояльнее относиться к теневой экономике

Около 25 млн россиян, или 32,5% занятых в экономике, трудятся в теневом секторе экономики, показало новое исследование Института общественных наук РАНХиГС.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Политика

Путин получил подарок от короля Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азизу Аль Сауди в подарок картину с орнаментом, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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Александр Петров рассказал о сцене рукоблудства в фильме «Текст»

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Российские мошенники продавали билеты на концерт Аллы Пугачевой

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Создатели The Outer Worlds показали первые 20 минут игры

До релиза The Outer Worlds осталось всего 10 дней, но Obsidian Entertnainment вместе с IGN решили порадовать самых нетерпеливых фанатов и уже выложили в сеть запись первых 20 минут игры, позволяющую оценить завязку «Fallout: New Vegas в космосе».
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Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости

Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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В России стали чаще насиловать детей

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Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
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Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео

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