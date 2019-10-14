Экономика
Lenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Футбол
Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Наука
Генетики хотят ускорить эволюцию дрожжей для создания нового алкоголя
В Ирландии хотят запустить проект Aromagenesis, который ставить целью создание новых ароматов для вина, пива и другого алкоголя.
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Россия и Сирия приняли необходимые меры для безопасного вывода иностранных военных с северо-востока Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Общество
Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Экономика
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Происшествия
Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин и детей.
Авто
Первый пикап Tesla напоминает «бронетранспортер из будущего»
Илон Маск интригует публику рассказами о своем электропикапе как о «бронетранспортере из будущего», который называет Cybertruck.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Происшествия
В ОНК указали на грубые нарушения условий содержания новых фигурантов «московского дела»
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили грубые нарушения условий содержания новых фигурантов дела о летних протестных акциях в Москве.
Политика
Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте
15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
Экономика
Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
В правительственном прогнозе на 2020–2022 годы приводятся только стоимость одного пенсионного коэффициента и размер индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
Общество
Запуск TON могут отложить еще на год
3 октября команда блокчейн-проекта Павла Дурова в письме инвесторам сообщила, что успевает с релизом в назначенный срок, поэтому запуск основной сети состоится до конца октября.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.