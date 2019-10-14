Экономика
Lenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины
Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Происшествия
Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин и детей.
Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
Гаджеты
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4
Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.
Авто
Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Наука
Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики
В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
Футбол
Российская молодежка разгромила Эстонию в матче отбора на Евро-2021
Политика
В Белоруссии отпустили задержанную по запросу США россиянку
Задержанная на территории Белоруссии по запросу США россиянка Анна Богачева отпущена на свободу, говорится в Twitter посольства России в Белоруссии.
Финансы
Bloomberg оценил убытки России из-за отказа от доллара
Первый год эксперимента по отказу от американской валюты в золотовалютных резервах обошелся стране примерно в $7,7 млрд недополученной прибыли, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие расчеты.
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Армия и оружие
Сирийская армия попала под авиаобстрел у Манбиджа
В пригороде Манбиджа военные самолёты атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск.
Армия и оружие
Курды договорились с властями Сирии о действиях против Турции
Один из руководителей курдских властей в северо-восточной Сирии, Бадран Зия Курд, заявил Reuters, что речь идет о предварительном военном соглашении с правительством президента Башара Асада, а переговоры о политических принципах отношений курдов с Дамаском последуют потом.
Общество
В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей
По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей.
Политика
Авторов фильма о крушении MH17 внесли в базу украинского «Миротворца»
Европейских авторов документального фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Политика
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Экономика
ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов
Центробанк реабилитировал 187 финансистов, исключив их из черных списков, в которых значатся 7,5 тыс. человек, следует из статистики, которую опубликовал регулятор.