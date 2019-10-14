Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

Deita.ru08:15

Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 04:27

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

Piter.tvвчера в 13:37

В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

Pravda.Ruвчера в 10:14

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Lenta.ruвчера в 07:47

В Россия хотят выдавать ипотеку под 0,1%

Актуальные Новости01:43

В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информвчера в 00:16
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:11, Вашингтон
Происшествия

СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины

Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК 12:25
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Гаджеты

Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2

Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Происшествия

В Индии супруги спасли заживо похороненного на кладбище младенца

Pravda.Ru 05:21
Происшествия

Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин и детей.
Lenta.ru 14:45
Происшествия

В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов

Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

Российская газета 09:00
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36
Гаджеты

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.
РБК 13:39
Авто

Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения

Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня 12 октября в 06:27
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Наука

Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики

В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
N+1 07:25
Футбол

Российская молодежка разгромила Эстонию в матче отбора на Евро-2021

Московский Комсомолец 15:46
Политика

В Белоруссии отпустили задержанную по запросу США россиянку

Задержанная на территории Белоруссии по запросу США россиянка Анна Богачева отпущена на свободу, говорится в Twitter посольства России в Белоруссии.
Ведомости 10:01
Финансы

Bloomberg оценил убытки России из-за отказа от доллара

Первый год эксперимента по отказу от американской валюты в золотовалютных резервах обошелся стране примерно в $7,7 млрд недополученной прибыли, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие расчеты.
Газета.Ru 15:37
Происшествия

Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

РБК 14:21
Политика

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

Вести.Ru 12:55
Происшествия

Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ

Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Экономика

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБК 07:16
Армия и оружие

Сирийская армия попала под авиаобстрел у Манбиджа

В пригороде Манбиджа военные самолёты атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск.
News.ru 15:41
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК 08:03
Армия и оружие

Курды договорились с властями Сирии о действиях против Турции

Один из руководителей курдских властей в северо-восточной Сирии, Бадран Зия Курд, заявил Reuters, что речь идет о предварительном военном соглашении с правительством президента Башара Асада, а переговоры о политических принципах отношений курдов с Дамаском последуют потом.
Ведомости вчера в 14:11
Общество

В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей

По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей.
РБК 11:44
Политика

Авторов фильма о крушении MH17 внесли в базу украинского «Миротворца»

Европейских авторов документального фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Известия 14:37
Политика

Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко

Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Lenta.ru 12:25
Экономика

ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов

Центробанк реабилитировал 187 финансистов, исключив их из черных списков, в которых значатся 7,5 тыс. человек, следует из статистики, которую опубликовал регулятор.
РБК 09:07
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