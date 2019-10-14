Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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В Минсельхозе РФ рассказали об ипотеке под 0,1%

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Хакасия-Информвчера в 00:16
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Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже

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Сегодня в Южно-Сахалинске началось первое заседание в отношении Вячеслава Горбачева. Об этом ТАСС сообщили в городском суде.
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Пентагон во вторник отказался предоставлять демократам из Конгресса документы, запрошенные ими в рамках расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
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Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

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Происшествия

Источник: глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет

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Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
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Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
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Происшествия

Полковник-миллиардер Захарченко назвал себя разоблачителем коррупции

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Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 14:49
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Канада приостановила поставки вооружений в Турцию

Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
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В Кремле ответили на просьбу Нетаньяху о помиловании израильтянки

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Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
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Медики рассказали о влиянии чеснока на здоровье

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МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг

Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru 05:07
Технологии

Google Stadia будет запущена 19 ноября

Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.
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В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России

В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
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Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Прогноз МВФ по росту российской экономики был понижен

Международный валютный фонд понизил прогноз роста российской экономики в 2019 году на 0,1 процентного пункта - до 1,1%.
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Пушков прокомментировал новые санкции США против Турции

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на ввод американских санкций против Турции.
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Как работают Яндекс.Новости?
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