Экономика
Lenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Футбол
Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже
Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
Газета.Ru 18:19
Общество
На Сахалине начался суд над экс-свидетелем по делу Хорошавина
Сегодня в Южно-Сахалинске началось первое заседание в отношении Вячеслава Горбачева. Об этом ТАСС сообщили в городском суде.
Российская газета 22:50
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 22:52
Политика
Пентагон отказался предоставлять документы по делу об импичменте
Пентагон во вторник отказался предоставлять демократам из Конгресса документы, запрошенные ими в рамках расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
РЕН ТВ 21:07
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском 14:07
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
Народные новости 20:10
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru 14:49
Армия и оружие
Канада приостановила поставки вооружений в Турцию
Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
РЕН ТВ 20:12
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг
Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
REGNUM 14:01
Здоровье
Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.
Народные новости 23:28
Технологии
Google Stadia будет запущена 19 ноября
Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.
Cyber.sports.ru 11:24
Авто
В октябре 8 компаний изменили цены на автомобили в России
В первой половине октября аналитики зафиксировали изменение цен на восемь официально представленных в России автомобильных марок.
SpeedMe 23:35
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Экономика
Прогноз МВФ по росту российской экономики был понижен
Международный валютный фонд понизил прогноз роста российской экономики в 2019 году на 0,1 процентного пункта - до 1,1%.
Комсомольская правда 09:51
Политика
Пушков прокомментировал новые санкции США против Турции
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на ввод американских санкций против Турции.
РЕН ТВ 23:40
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera 13:08