Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.
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Ипотеку под 0,1% начнут выдавать в новом году

Deita.ru08:15

В России может быть запущена «сельская» ипотека

Хакасия-Информвчера в 00:16

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых

Piter.tvвчера в 13:37

В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента

Pravda.Ruвчера в 10:14

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

Lenta.ruвчера в 07:47

Сельскую ипотеку со ставкой 0,1% планируют запустить в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 04:27

В Россия хотят выдавать ипотеку под 0,1%

Актуальные Новости01:43
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
Ореанда-Новости 14:44
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
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Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Происшествия

В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог

Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Известия 12:48
Происшествия

На Урале задержали подозреваемых в убийстве пропавшей женщины

Discover24 04:29
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Политика

Киев призвал ЕС ужесточить санкции против России из-за выборов в Крыму

Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму. Об этом рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 14:10
Шоу-бизнес

Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса

Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.
Sunmag.me 11:12
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Армия и оружие

У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой

Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение вчера в 02:21
Экономика

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Политика

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Политика

Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко

Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Lenta.ru 12:25
Кино

Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Космос

Чанъэ 4 просыпается после 10ой луной ночи на обратной стороне Луны

5 октября оба аппарата - корабля Чанъэ 4 и вездеход Юйту 2 перешли в состояние покоя, готовясь пережить десятую лунную ночь.
AstroNews.ru 12:33
Экономика

В Севастополе проект бюджета внесли в Заксобрание в специальных ящиках

Напомним, согласно основным направлениям бюджетной политики Севастополя на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, общий объем доходов на 2020 год запланирован в размере 57,7 млрд рублей, на 2021 год — 50,3 млрд рублей, на 2022 год — 55, 2 млрд рублей.
Севастополь.ру 12:33
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике

56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36
Общество

В центре Москвы нашли замощенную могильными плитами улицу

В ходе благоустройства территории у московского Театра эстрады были обнаружены старинные могильные плиты.
Lenta.ru 06:51
Политика

Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве

Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.
Экспресс газета 12:03
Политика

Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
RT на русском вчера в 03:58
Политика

Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова агентство «РИА новости» во вторник, 15 октября.
Известия 14:41
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Gazeta.SPb 02:20
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