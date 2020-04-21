Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента. Он предлагает ориентироваться на прошлогодний показатель.

Общество Глава комитета Госдумы просит Мишустина платить МРОТ всем безработным Москва, 21 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу правительства РФ Михаила Мишустина выплачивать пособие по безработице в максимально возможном размере всем гражданам, признанным в настоящее время безработными. 65

Здоровье Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса. Об этом специалист заявил во время эфира на телеканале "Россия 1". 207

Финансы Курс евро поднялся до 82 рублей Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Общество В Северной Осетии начались выплаты потерявшим работу из-за COVID-19 Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров после несанкционированного митинга во Владикавказе заявил, что в регионе начались единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, помощь уже получили 152 семьи.

Армия и оружие Российские военные получили первые три беспилотника «Орион» Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета. 1

Энергетика Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,6K

Экономика Минпромторг составил список системообразующих предприятий Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей. 125

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K

Общество В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,1K

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 581

Энергетика Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель. 47

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи в 85 регионах: за последние сутки выявлено 5642 новых инфицированных.

Общество Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса. 8