Экономика
Lenta.ruВ России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ
Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента. Он предлагает ориентироваться на прошлогодний показатель.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:03
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В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса
Комсомольская правда00:05
Депутат ГД предложил оставить индексацию тарифов ЖКХ на прошлогоднем уровне
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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