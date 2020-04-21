Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента. Он предлагает ориентироваться на прошлогодний показатель.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:03

Подробнее о событии

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

RT на русскомвчера в 23:03

Отмена индексации тарифов ЖКХ не поможет потребителям сэкономить

Московский Комсомолец10:28

Рост тарифов ЖКХ предложили заморозить на уровне 2019 года

Телеканал 360°00:42

Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Известия00:27

В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ из-за пандемии коронавируса

Комсомольская правда00:05

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Газета.Ruвчера в 23:19

Глава Минстроя ответил на предложение ограничить рост тарифов ЖКХ

РБК16:39
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ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
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Элджей ударил Настю мухобойкой, а Тимати проколол губу огромной иглой: зрители обсуждают последний прямой эфир Ивлеевой

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Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

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Российский Вестник 06:27
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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Существует 67 прототипов вакцин от коронавируса, по трем уже начались клинические испытания, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
РИА Новости 14:15
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Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

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Транспорт

В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без пропусков

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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

RT на русском 14:06
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Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
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Шоу-бизнес

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РИА Новости 13:24
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Авто

Появились фото интерьера Ford Bronco Sport

Компания Ford планировала представить семейство внедорожников Bronco в апреле 2020-го года на международном автосалоне в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса дебют отложили.
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Происшествия

В Мурманской области число заболевших COVID-19 превысило 500 человек

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РИА Новости 17:26
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Здоровье

В Швеции, не вводившей жестких карантинных мер, считают, что худшее уже позади

Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл, главный советник правительства по борьбе с пандемией COVID-19, считает, что принятая правительством Швеции опасная стратегия принесла плоды: заболеваемость и смертность в стране сокращаются при отсутствии жестких карантинных мер, пишет Israelinfo.
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Политика

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Общество

В Госдуме разработали поправки о правах соседей по даче

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью Российской газете рассказал о новом блоке поправок в Гражданский кодекс, они должны будут детально прописать соседские права.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:20
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Общество

Миру предсказали голод библейского масштаба

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Игры

Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий

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Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Цена на нефть Brent упала ниже 19 долларов за баррель

Утром баррель нефти марки Brent стоил больше 26 долларов, а сейчас опустился ниже 19.
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Общество

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
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Здоровье

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
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ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
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Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались

Недавно стало известно, что актер Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) расстались.
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Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций

Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций. Политик озвучил пять основных требований.
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Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды

Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.
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