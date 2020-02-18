Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги. Соответствующие поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса рассмотрит Госдума.
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с чего всё началось

Огонь, батареи: в ГД намерены запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).
Известия16:01

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В Госдуме планируют запретить отключать услуги ЖКХ должникам

URA.Ru16:52

В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Lenta.ru18:54

Госдума обсудит запрет на отключение услуг ЖКХ должникам

Коммерсантъ18:54

«Известия»: в России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

ТАСС17:53

СМИ узнали о предложении запретить отключать услуги ЖКХ за долги

РБК19:02

В Госдуме планируют запретить отключать услуги ЖКХ неплательщикам

РЕН ТВ16:26

В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Известия16:01
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Консультации Турции и России по Идлибу продолжатся в Москве 18 февраля

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Российский политический деятель, врач-хирург. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва с 18 сентября 2016 года, член фракции КПРФ.
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