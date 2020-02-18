Общество
Lenta.ruВ России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги. Соответствующие поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса рассмотрит Госдума.
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с чего всё началось
Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).Известия16:01
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Общество
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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