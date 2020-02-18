Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги. Соответствующие поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса рассмотрит Госдума.

В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

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