Энергетика
Актуальные НовостиВ России задумались над созданием стратегических нефтехранилищ
Российское Минэнерго рассматривает возможность создания в стране стратегического нефтяного запаса в специальных хранилищах по примеру Соединенных Штатов, где такой методикой пользуются уже несколько десятков лет.
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Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва
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Минэнерго прорабатывает предложение РГО о создании в России стратегических хранилищ нефти
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