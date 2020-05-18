Энергетика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ России задумались над созданием стратегических нефтехранилищ

Российское Минэнерго рассматривает возможность создания в стране стратегического нефтяного запаса в специальных хранилищах по примеру Соединенных Штатов, где такой методикой пользуются уже несколько десятков лет.
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Глава РГО предложил построить хранилища для стратегических запасов нефти

iReactor16 мая в 03:22

В России захотели создать аналогичный американскому нефтяной резерв

Взгляд.рувчера в 13:54

Россия создаст нефтяной резерв по примеру США

Lenta.ruвчера в 13:28

Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва

Интерфаксвчера в 10:18

Россия решила пойти по пути США

Рамблервчера в 15:09

В России могут появиться стратегические нефтехранилища

Экономика сегодня16 мая в 02:20

Минэнерго прорабатывает предложение РГО о создании в России стратегических хранилищ нефти

Агентство нефтегазовой информации16 мая в 01:07
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Шоу-бизнес

Бриллианты Юлии Началовой оказались у Анны Исаевой

Дни24 04:23
Общество

Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве ребенка

Сотрудники полиции задержали в Коломне женщину, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына.
ТАСС 05:44
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Финансы

Официальный курс доллара упал на 58 копеек

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизился, а курс евро - вырос, следует из данных регулятора.
Газета.Ru 06:23
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
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Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
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Экономика

ВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
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Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Авто

Mercedes анонсирует обновленные купе и кабриолет E-Class

Немецкая компания Mercedes показала снимки обновленных модификаций Coupe и Cabrio E-Класса, которые смогут порадовать своим видом и опциями.
Faktom 03:23
Общество

Москва ответила NYT на «1700 смертей»

Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".
Российская газета 04:01
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Экономика

Huawei заняла 40% рынка смартфонов в России

Китайская Huawei по итогам первого квартала 2020 года смогла укрепить лидерство на российском рынке, заняв 40% в поставках смартфонов в страну, что стало рекордной долей для компании, следует из отчета IDC, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 07:36
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Политика

Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие

Трансфер ядерного оружие из Германии в Польшу теоретически не исключен, считает эксперт международной организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Ридус вчера в 17:17
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru 06:31
Политика

Михаила Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
3
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Авто

В Европе авторынок показал в апреле крупнейшее падение в истории

Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
Автоновости дня 03:27
Общество

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала редкие архивные фото из роддома

Ведущая «Секрета на миллион» на НТВ в честь своего праздника решила порадовать поклонников трогательным видео, на котором показала множество неизвестных и нигде ранее не опубликованных кадров из ее жизни.
Киноафиша России 05:06
Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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Происшествия

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ вчера в 08:31
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Общество

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
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Здоровье

«Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков

В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».
Дождь 06:23
2
Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
70
Общество

В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом

Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
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