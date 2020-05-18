Российское Минэнерго рассматривает возможность создания в стране стратегического нефтяного запаса в специальных хранилищах по примеру Соединенных Штатов, где такой методикой пользуются уже несколько десятков лет.

В России задумались над созданием стратегических нефтехранилищ

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