Энергетика
Актуальные НовостиВ России задумались над созданием стратегических нефтехранилищ
Российское Минэнерго рассматривает возможность создания в стране стратегического нефтяного запаса в специальных хранилищах по примеру Соединенных Штатов, где такой методикой пользуются уже несколько десятков лет.
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Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва
Интерфаксвчера в 10:18
Минэнерго прорабатывает предложение РГО о создании в России стратегических хранилищ нефти
Агентство нефтегазовой информации16 мая в 01:07
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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
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Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
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