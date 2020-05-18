Энергетика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ России задумались над созданием стратегических нефтехранилищ

Российское Минэнерго рассматривает возможность создания в стране стратегического нефтяного запаса в специальных хранилищах по примеру Соединенных Штатов, где такой методикой пользуются уже несколько десятков лет.
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В России предложили решение проблемы дешевой нефти

Московский Комсомолец10:19

В России захотели создать аналогичный американскому нефтяной резерв

Взгляд.рувчера в 13:54

Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва

Интерфаксвчера в 10:18

Россия создаст нефтяной резерв по примеру США

Lenta.ruвчера в 13:28

Глава РГО предложил построить хранилища для стратегических запасов нефти

iReactor16 мая в 03:22

В России могут появиться стратегические нефтехранилища

Экономика сегодня16 мая в 02:20

Минэнерго прорабатывает предложение РГО о создании в России стратегических хранилищ нефти

Агентство нефтегазовой информации16 мая в 01:07
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Общество

В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Общество

В Коврове уволили почти всех руководителей учреждений культуры

Ковровские СМИ накануне сообщили о том, что без объяснения причин уволены несколько руководителей муниципальных учреждений культуры города Коврова Владимирской области: музыкальной школы № 1, школы искусств им. Иорданского, Детской художественной школы и всех дворцов и домов культуры города — всего 7 человек из 9. Всех директоров глава города вызвал к себе и объявил о своём решении.
ГТРК Владимир вчера в 10:55
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
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Наука

В Китае изобрели лекарство для остановки распространения коронавируса

Остановить коронавирус может новейшее лекарство из Китая. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:03
10
ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
18
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Политика

Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри.
REGNUM 09:39
29
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
167
Происшествия

В Обнинске на территории центра радиологии произошёл хлопок газа

В помещении, арендованном ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», произошло возгорание на площади 9 кв. метров, а затем последовал хлопок газа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:27
8
Общество

В Туле арендаторы торговых центров собрались на пикет

Арендаторы тульских торговых центров вышли на пикет с требованием предоставления им льгот.
Тульские новости 04:39
16
Общество

Проект МСЗ в Татарстане прошел международную экспертизу

TatCenter 07:40
10
Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

С 12 мая в Санкт-Петербурге запретили проводить ритуальные церемонии прощания с умершим вне зависимости от того, скончались они от коронавируса или нет, пишет Коммерсантъ со ссылкой на правительство города.
ИжевскИнфо.РУ 09:09
248
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
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Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
10
Общество

Bloomberg: В Китае более 108 млн человек попали под новый карантин

В Китае на северо-востоке страны порядка 108 млн жителей попали под карантин из-за новой вспышки коронавируса.
МонаВиста 08:48
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Футбол

Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.
Soccer.ru 09:30
Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой

Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru 02:46
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
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Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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Кино

Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода

Kinonews.ru 06:38
Спорт

Игроки открыли первую дверь убежища в Call of Duty: Warzone

Внутри первые посетители обнаружили огромное количество разнообразного лута, в том числе несколько легендарных ящиков со снаряжением, однако затем их ждало небольшое разочарование: впереди есть ещё одна дверь, которую просто так не открыть.
Игромания.ру 06:22
Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Издание пишет, что один из них начал бить россиянина, его лицо было в крови. Пострадавший обратился в полицию и снял побои в больнице.
Lenta.ru 10:14
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Общество

В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
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Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Mockva.ru вчера в 20:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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