Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств

Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Фирмы обратились в Минпромторг.
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с чего всё началось

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Известия03:50

В РФ могут изменить правила перерегистрации отпускных цен на жизненно важные лекарства

ТАСС03:46

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Коммерсантъвчера в 18:42

Ъ: фармкомпании хотят отказаться от производства слишком дешевых лекарств

РИА Новости02:50

«Ъ»: дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Телеканал 360°вчера в 23:03

Российские компании могут прекратить производство дешевых жизненно важных лекарств

URA.Ruвчера в 20:46

Компании предупредили об угрозе исчезновения ибупрофена и парацетамола

РБК03:20
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Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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Общество

309 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Тульской области

Отмечается, что из данного числа 1935 пациентов (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни В Тульской области за последние сутки выявлено 22 новых случая заражения COVID-19.
Молодой коммунар вчера в 03:38
Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
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Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Финансы

Курс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
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Общество

IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
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Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru вчера в 06:47
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Наука

Ученые разработали биоразлагаемую альтернативу пластику

Полимер, представляющий собой новый вид пластика, создан для использования в водных условиях.
Машины и Механизмы вчера в 21:47
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,4K
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса

Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса. Об этом специалист заявил во время эфира на телеканале "Россия 1".
Piter.tv 01:34
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Здоровье

Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
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Общество

4 мая в Италии начнётся смягчение карантинных мер

Власти Италии в конце текущей недели поделятся планами по поводу постепенного ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.
Evo-rus.com 03:09
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая

Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев.
КиноПоиск 04:00
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru вчера в 16:42
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Политика

Лавров оценил ущерб от односторонних санкций в условиях коронавируса

Односторонние санкции в обход СБ ООН наносят колоссальный ущерб Сирии, КНДР в условиях пандемии коронавируса, когда США категорически отказываются откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу, заявил глав МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 04:43
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
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Общество

В России за сутки выявили 5642 новых случая коронавируса

В России за последнии сутки подтвердилось 5642 новых случая заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 03:41
Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
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Общество

Район в Горном Алтае закрыли для въезда и выезда

Турочакский район, Алтай, 21 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Турочакский район Республики Алтай временно закрыт для въезда и выезда после выявления там случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:39
1
Общество

В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.
REGNUM 03:51
Общество

За сутки в России выявлено 5642 случая коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 03:48
1
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
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Здоровье

Из-за вспышки коронавируса мэрию Екатеринбурга лишат части полномочий

Рекомендация [о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение областного минздрава] поступала давно с уровня Министерства здравоохранения РФ.
URA.Ru 01:54
2
Общество

Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса

Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
23
Общество

В Ростове выдают новые пропуска

В пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону сообщают, что в городе заработали 9 пунктов выдачи новых пропусков для граждан.
Бизнес-газета вчера в 03:59
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