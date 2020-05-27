Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известия26 мая в 17:01

Подробнее о событии

Храмов: россияне не потеряют часть зарплаты из-за страховки от безработицы

News.ruвчера в 02:39

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию безработицы

Газета.Ru27 мая в 16:06

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известия26 мая в 17:01

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАСС26 мая в 20:31

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ru26 мая в 19:31

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВ26 мая в 18:12

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новости27 мая в 03:26
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Происшествия

Экс-глава ГИБДД Кузбасса Мовшин выйдет на свободу досрочно

Sibnet Новости 00:54
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Здоровье

Названа категория людей, которым противопоказано ношение масок

Врач высшей категории, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев указала на категорию людей, который медицинские маски носить противопоказано.
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском вчера в 09:43
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
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Футбол

Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс 27 мая в 18:57
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Технологии

Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать

Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 вчера в 20:30
Кино

Россиянам покажут опасности ночной жизни и работы переводчиков

Lenta.ru 00:21
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
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Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

РИА Новости вчера в 06:14
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране

Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
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Наука

Собак научили распознавать коронавирус

Собаки могут определить человека с коронавирусом по запаху, к такому выводу пришли финские ученые из университета Хельсинки.
Взгляд.ру вчера в 09:23
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Политика

Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей

Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия вчера в 23:12
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости 27 мая в 11:46
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Происшествия

В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы

Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
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Футбол

Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры

37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
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Здоровье

Снизить уровень сахара в крови помогает огурец

Территория новостей вчера в 11:38
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей

Почти два миллиона рублей стоили.
News.ru вчера в 14:30
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Космос

В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия 25 мая в 17:38
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
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Здоровье

Бразилия обошла США по числу выявленных за сутки случаев Covid-19

Даже в США, анти-лидере пандемии, за сутки выявили меньше инфицированных — 22,6 тыс. Об этом сообщается на сайте Worldometer.info.
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

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REGNUM вчера в 18:48
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Игры

Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders

Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.
REGNUM вчера в 23:52
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Общество

Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве в начале июня

В Москве в начале июня ожидается похолодание с температурными аномалиями ниже нормы.
Известия вчера в 23:59
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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