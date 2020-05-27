Экономика
Lenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известия26 мая в 17:01
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Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Экономика
Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%
Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
ТАСС 02:36
Космос
Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС
РЕН ТВ 27 мая в 17:06
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Общество
В Саратовской области четыре ребенка заболели COVID-19
Четверо детей есть в числе 65 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2581, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 26 мая в 06:59
Шоу-бизнес
Алсу показала подтянутую фигуру
Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 03:49
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Кино
Будет снято продолжение фильма «Соник в кино»
Компании Paramount Pictures и Sega Sammy начали производство второй части фильма «Соник в кино».
Матч ТВ 02:46
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
ToDay News Ufa 27 мая в 23:12
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК вчера в 12:15
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Происшествия
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
Всех полицейских удалось эвакуировать вертолетом с крыши. В американском городе Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок.
Piter.tv 01:56
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3793 человека
В столице за прошедшие сутки выздоровели 3793 заболевших COVID-19, общее число вылечившихся превысило 70 тыс. Об этом сообщает московский оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РБК вчера в 03:55
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
Гаджеты
AMD перенесла выпуск Zen 3 на 2021 год
Специалисты отметили, что у компании нет срочной необходимости переходить на системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Однако AMD торопится с выпуском из-за того, что хочет получить серьезное преимущество перед конкурентом Intel.
NewInform 02:27
Происшествия
В Тамбовской области одномесячный ребенок заболел COVID-19
Девочка в возрасте 1 месяца и еще шесть детей оказались среди 73 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
РИА Новости 02:51
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Армия и оружие
Семеро полицейских погибли в Афганистане при атаке боевиков
В результате нападения погибли семеро полицейских, еще трое получили ранения. Других подробностей произошедшего пока не приводится.
REGNUM вчера в 01:01
Общество
Рекордное количество осадков может выпасть в Москве 29 мая
В столице 29 мая ожидается рекордное количество осадков, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов.
Вечерняя Москва 01:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 16:38
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания вчера в 06:10