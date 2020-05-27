Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известия26 мая в 17:01

Подробнее о событии

Храмов: россияне не потеряют часть зарплаты из-за страховки от безработицы

News.ruвчера в 02:39

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию безработицы

Газета.Ru27 мая в 16:06

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известия26 мая в 17:01

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАСС26 мая в 20:31

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ru26 мая в 19:31

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВ26 мая в 18:12

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новости27 мая в 03:26
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Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Экономика

Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) выросла в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем до 40% и составила 4,5 млн ссуд (общим объемом 51,3 млрд рублей) В марте доля просроченных кредитов составляла почти 38% (4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей), говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
ТАСС 02:36
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Космос

Глава NASA объяснил перенос запуска Crew Dragon с астронавтами к МКС

РЕН ТВ 27 мая в 17:06
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Общество

В Саратовской области четыре ребенка заболели COVID-19

Четверо детей есть в числе 65 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2581, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 26 мая в 06:59
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Шоу-бизнес

Алсу показала подтянутую фигуру

Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 03:49
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Кино

Будет снято продолжение фильма «Соник в кино»

Компании Paramount Pictures и Sega Sammy начали производство второй части фильма «Соник в кино».
Матч ТВ 02:46
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Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
ToDay News Ufa 27 мая в 23:12
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Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК вчера в 12:15
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Футбол

В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Происшествия

В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок

Всех полицейских удалось эвакуировать вертолетом с крыши. В американском городе Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок.
Piter.tv 01:56
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс вчера в 13:02
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Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3793 человека

В столице за прошедшие сутки выздоровели 3793 заболевших COVID-19, общее число вылечившихся превысило 70 тыс. Об этом сообщает московский оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РБК вчера в 03:55
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Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
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Гаджеты

AMD перенесла выпуск Zen 3 на 2021 год

Специалисты отметили, что у компании нет срочной необходимости переходить на системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Однако AMD торопится с выпуском из-за того, что хочет получить серьезное преимущество перед конкурентом Intel.
NewInform 02:27
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Происшествия

В Тамбовской области одномесячный ребенок заболел COVID-19

Девочка в возрасте 1 месяца и еще шесть детей оказались среди 73 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
РИА Новости 02:51
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Армия и оружие

Семеро полицейских погибли в Афганистане при атаке боевиков

В результате нападения погибли семеро полицейских, еще трое получили ранения. Других подробностей произошедшего пока не приводится.
REGNUM вчера в 01:01
Общество

Рекордное количество осадков может выпасть в Москве 29 мая

В столице 29 мая ожидается рекордное количество осадков, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов.
Вечерняя Москва 01:29
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
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Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания вчера в 06:10
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