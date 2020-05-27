Общество
Lenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Читать в источнике
Оценить195
с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Экономика
Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд
Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
Здоровье
Свердловские власти придумали, как отменить карантин
Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Трамп пригрозил закрыть соцсети
Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение.
News.ru 08:25
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Происшествия
В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек
Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Футбол
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском вчера в 12:49
Культура
Продюсеры BTS найдут новых звезд K-Pop на шоу талантов
Лейбл BTS запускает "Шоу выживания идолов", чтобы найти новых звезд для индустрии K-Pop. Премьера музыкального проекта состоится 26 июня.
Народные новости 09:22
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Происшествия
В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
Энергетика
Чубайс объяснил свои слова про «дохлую лошадь»
Сложившаяся ситуация в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, заявил глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром".
РИА Новости 08:44
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.
РИА Новости 10:08
Кино
Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»
Детали сюжета очередной части раскрыл известный продюсер «Аватара». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:19
Футбол
Клубы АПЛ единогласно выступили за возобновление контактных тренировок
Сегодня состоялось голосование по вопросу возобновления контактных тренировок в клубах АПЛ.
Sports.ru 08:09
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов
Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
ООН открыто обвинила киевских боевиков в убийстве жителей Донбасса
В документе отмечается, что 85 человек или 81% – 5 погибших и 80 раненых – это граждане народных республик Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны украинских оккупационных сил.
Новостной фронт 09:35
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39