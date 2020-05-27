Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известиявчера в 17:01

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Обязательное страхование от безработицы приведёт к росту теневой занятости

News.ru09:06

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новости03:26

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

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Минтруд готов поддержать страхование от безработицы

Телеканал 360°вчера в 20:26

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ruвчера в 19:31

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВвчера в 18:12

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известиявчера в 17:01
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Накопительные пенсии в России повысят

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ООН открыто обвинила киевских боевиков в убийстве жителей Донбасса

В документе отмечается, что 85 человек или 81% – 5 погибших и 80 раненых – это граждане народных республик Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны украинских оккупационных сил.
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