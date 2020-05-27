Общество
РосбалтРоссиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова указывала, что в России насчитывается 1 млн 665 тыс. официально зарегистрированных безработных. Однако, по результатам опроса «Левада-центра», который прошел в апреле, четверть россиян (25%) столкнулись с задержкой выплаты зарплаты и увольнениями (26%).
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известиявчера в 17:01
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Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
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REGNUM вчера в 00:40
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Газета.Ru 09:13
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Newsroom24 05:20
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В Кремле отреагировали на иск экс-главы Чувашии к Путину
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Новый День 08:33
Путешествия
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Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в июне
CyberSport.ru вчера в 23:02
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
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Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки дважды обстреливали территорию Донецкой Народной Республики.
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Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
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Lenta.ru вчера в 16:42
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Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
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