Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Читать в источнике
Комментировать647
с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известия26 мая в 17:01

Подробнее о событии

Будет ли в РФ эффективно работать система страхования от безработицы?

REGNUM07:09

Храмов: россияне не потеряют часть зарплаты из-за страховки от безработицы

News.ruвчера в 02:39

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВ26 мая в 18:12

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАСС26 мая в 20:31

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ru26 мая в 19:31

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новости27 мая в 03:26

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известия26 мая в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия

Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению

Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
21
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
452
Наука

Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса

Симптом может быть связан с легким течением болезни.
Вечерняя Москва 01:49
Общество

Голосование по Конституции могут провести на улице

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считают целесообразным провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе, сообщает РБК.
Общественное телевидение России 04:13
1,8K
Здоровье

Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику

Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 07:05
17
Армия и оружие

Около 4 тыс. автомобилей поступят в войска в 2020 году

Около 4 тыс. новейших автомобилей поставят в войска в 2020 году.
ТАСС вчера в 18:05
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru вчера в 01:09
2
Армия и оружие

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

РИА Новости Крым 05:08
7
Наука

Дания представит робота для тестов на коронавирус

Исследователи в области робототехники из Университета Южной Дании разработали первое в мире полностью автоматическое устройство, способное проводить забор мазков из горла для тестирования на COVID-19.
Экономика сегодня 06:20
Экономика

Минфин Украины погасил евробонды под гарантии США на $1 млрд

Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США на общую сумму более $1 млрд.
РБК 07:10
1
Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
136
Здоровье

С 1 июня в Марий Эл будут смягчены ограничения

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, проводя 29 мая очередное заседание регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, отметил, что послабление режима начнется с 1 июня.
Газета Йошкар-Ола 07:37
1
Общество

Власти Москвы исключили введение новых штрафов за отсутствие масок

В Москве не будут введены новые штрафы после того, как с 1 июня масочно-перчаточный режим станет обязательным, однако ранее установленная ответственность действовать не перестанет.
РБК 07:13
Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
673
Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
15
Кино

Фильм «Соник в кино» получит сиквел

Discover24 05:39
5
Здоровье

В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице

У восьмерых заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.
SakhaNews 06:34
2
Происшествия

В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки

Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
РИА Новости 07:40
Происшествия

В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду

Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
21
Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе

Коммерсантъ 05:27
11
Политика

Россия рассказала о сорвавшемся перемирии в Ливии

Ситуация в Ливии ухудшается, а перемирие окончательно сорвано.
Lenta.ru 07:49
Экономика

В Петербурге вдвое упал спрос на жилье

По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
РИА Новости 05:29
1
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
4
Происшествия

Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Крыму

Известия 07:14
1
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
102
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,7K
Происшествия

В Псковской области в реке нашли тело второй пропавшей девочки

FlashNord 05:45
Игры

Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders

Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.
REGNUM вчера в 23:52
Происшествия

В Кабардино-Балкарии защитников обвинили в насилии и хотят арестовать

В Кабардино-Балкарии защитников обвинили в насилии и хотят арестовать Инцидент в Урванском межрегиональном отделе полиции Кабардино-Балкарской Республики (КБР) с участием его сотрудников и адвокатов республиканской Адвокатской палаты, произошедший в ночь на 21 мая, получил продолжение.
Коммерсантъ 06:23
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное