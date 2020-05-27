Экономика
Lenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известия26 мая в 17:01
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Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Наука
Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Симптом может быть связан с легким течением болезни.
Вечерняя Москва 01:49
Общество
Голосование по Конституции могут провести на улице
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считают целесообразным провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе, сообщает РБК.
Общественное телевидение России 04:13
Здоровье
Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
Свердловская область осуществляет переход на новую методику подсчета инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 07:05
Армия и оружие
Около 4 тыс. автомобилей поступят в войска в 2020 году
Около 4 тыс. новейших автомобилей поставят в войска в 2020 году.
ТАСС вчера в 18:05
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru вчера в 01:09
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Наука
Дания представит робота для тестов на коронавирус
Исследователи в области робототехники из Университета Южной Дании разработали первое в мире полностью автоматическое устройство, способное проводить забор мазков из горла для тестирования на COVID-19.
Экономика сегодня 06:20
Экономика
Минфин Украины погасил евробонды под гарантии США на $1 млрд
Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США на общую сумму более $1 млрд.
РБК 07:10
Здоровье
С 1 июня в Марий Эл будут смягчены ограничения
Глава Марий Эл Александр Евстифеев, проводя 29 мая очередное заседание регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, отметил, что послабление режима начнется с 1 июня.
Газета Йошкар-Ола 07:37
Общество
Власти Москвы исключили введение новых штрафов за отсутствие масок
В Москве не будут введены новые штрафы после того, как с 1 июня масочно-перчаточный режим станет обязательным, однако ранее установленная ответственность действовать не перестанет.
РБК 07:13
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Кино
Фильм «Соник в кино» получит сиквел
Discover24 05:39
Здоровье
В Улан-Удэ массовое заболевание произошло в больнице
У восьмерых заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.
SakhaNews 06:34
Происшествия
В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки
Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
РИА Новости 07:40
Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе
Коммерсантъ 05:27
Политика
Россия рассказала о сорвавшемся перемирии в Ливии
Ситуация в Ливии ухудшается, а перемирие окончательно сорвано.
Lenta.ru 07:49
Экономика
В Петербурге вдвое упал спрос на жилье
По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
РИА Новости 05:29
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Крыму
Известия 07:14
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Игры
Студия People Can Fly показала 12 минут игрового процесса Outriders
Варшава, 29 мая 2020, 06:52 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан игровой процесс предстоящей игры Outriders.
REGNUM вчера в 23:52
Происшествия
В Кабардино-Балкарии защитников обвинили в насилии и хотят арестовать
В Кабардино-Балкарии защитников обвинили в насилии и хотят арестовать Инцидент в Урванском межрегиональном отделе полиции Кабардино-Балкарской Республики (КБР) с участием его сотрудников и адвокатов республиканской Адвокатской палаты, произошедший в ночь на 21 мая, получил продолжение.
Коммерсантъ 06:23
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33