Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известия26 мая в 17:01

Подробнее о событии

Храмов: россияне не потеряют часть зарплаты из-за страховки от безработицы

News.ru02:39

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВ26 мая в 18:12

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАСС26 мая в 20:31

Минтруд готов поддержать страхование от безработицы

Телеканал 360°26 мая в 20:26

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ru26 мая в 19:31

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новостивчера в 03:26

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известия26 мая в 17:01
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса

Pravda.Ru 02:02
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Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

Прибыв на место, эксперты атрибутировали найденные бусину и топор периодом между 950 и 1050 годами нашей эры, то есть эпохой викингов.
Газета Культура вчера в 12:54
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Политика

Глава ФОМ назвал самых популярных российских политиков

Президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон назвал самых известных политической деятелей среди россиян.
URA.Ru вчера в 19:31
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Футбол

Вадим Евсеев:в медицинском штабе - уверен!

Уфавед (Уфимские ведомости) вчера в 23:38
Футбол

Жоау Мариу уйдет из «Локомотива» 30 июня

Жоау Мариу уйдет из московского "Локомотива" 30 июня, передает "СЭ". Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому "Интеру".
Газета.Ru 01:47
Авто

Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира

Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
Тарантас Ньюс вчера в 09:29
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4,1K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 3 793 пациента

Газета.Ru 02:47
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
1K
Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
2,6K
Общество

Новосибирские власти обобщили и продлили антикоронавирусные меры

В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
REGNUM 00:43
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Кино

Съемки нового фильма Мартина Скорсезе профинансирует Apple

Московский Комсомолец 00:08
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Здоровье

Владислав Шапша: курс на оптимизацию медицины закончен

Руководитель области заверил, что курс на оптимизацию медицины закончен.
Kaluga-poisk.ru 01:45
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
2,7K
Общество

Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами

В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
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Общество

В Саратовской области четыре ребенка заболели COVID-19

Четверо детей есть в числе 65 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2581, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 26 мая в 06:59
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Экономика

Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM вчера в 05:32
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Политика

Twitter-аккаунт главы ДНР взломан хакерами

Аккаунт Дениса Пушилина в Twitter был взломан 27 мая, сообщил глава Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 16:04
Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

REGNUM вчера в 23:52
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
6K
Здоровье

Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса

Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 08:53
Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия

Задержанный россиянин скончался в отделе полиции

В Сургуте задержанный за административное нарушение 45-летний россиянин скончался в отделе полиции.
Lenta.ru 02:43
Политика

В США подтвердили введение новых санкций против «Северного потока-2»

Эксперт консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в комментарии датскому изданию Jyllands-Posten сообщил, что США могут ввести санкции против газопровода.
RuNews24.ru 26 мая в 14:24
Общество

Ученые назвали наилучшую погоду для распространения коронавируса

Коронавирус лучше всего распространяется во влажном и прохладном климате. К такому выводу пришли ученые из Китая.
URA.Ru вчера в 01:26
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Политика

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
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Авто

Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota

Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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