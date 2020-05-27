Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Обязательное страхование от безработицы приведёт к росту теневой занятости

News.ru09:06

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известиявчера в 17:01

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАССвчера в 20:31

Минтруд готов поддержать страхование от безработицы

Телеканал 360°вчера в 20:26

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ruвчера в 19:31

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВвчера в 18:12

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новости03:26
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

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Здоровье

На Кубани за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса

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Политика

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Газета.Ru 09:19
Общество

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Наука

Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19

Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира.
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Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
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Армия и оружие

Парад Победы в Ставрополе пройдёт 24 июня

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Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
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Общество

На руке Кадырова заметили катетер

Lenta.ru 08:18
Здоровье

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Киберспорт

Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»

ГЛАС.RU 25 мая в 13:31
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Кино

Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети

Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
Народные новости 05:04
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Кино

Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу

Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM 25 мая в 21:38
Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

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Культура

Новый сезон «Американской истории ужасов» переносят на 2021 год

Релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год. Соответствующее решение принял ответственный за шоу канал FX.
NewInform 02:34
Культура

Сериал «Чёрная кошка» повторно выйдет на экраны

Фильм, состоящий из 8 серий, основан на реальных событиях.
Ревизор.ру 25 мая в 11:03
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Общество

Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Гаджеты

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
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Общество

На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер

Уральский меридиан 06:10
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Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

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ТАСС вчера в 17:03
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
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Киберспорт

Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo

4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 08:30
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