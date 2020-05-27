Общество
Lenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Читать в источнике
Оценить159
с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor 25 мая в 08:32
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса
По числу новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки Краснодарский край занимает 21-е место.
Краснодарские известия 25 мая в 06:39
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве и России в целом планомерно стабилизируется.
Газета.Ru 09:19
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столичном регионе в начале лета.
РИА Новости 09:27
Наука
Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19
Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира.
Инфорос 06:31
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 25 мая в 07:35
Армия и оружие
Парад Победы в Ставрополе пройдёт 24 июня
Своё ТВ 06:20
Общество
Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму
Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Общество
На руке Кадырова заметили катетер
Lenta.ru 08:18
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
ГЛАС.RU 25 мая в 13:31
Кино
Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети
Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
Народные новости 05:04
Кино
Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу
Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM 25 мая в 21:38
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
Культура
Новый сезон «Американской истории ужасов» переносят на 2021 год
Релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год. Соответствующее решение принял ответственный за шоу канал FX.
NewInform 02:34
Культура
Сериал «Чёрная кошка» повторно выйдет на экраны
Фильм, состоящий из 8 серий, основан на реальных событиях.
Ревизор.ру 25 мая в 11:03
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале
Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
Общество
На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер
Уральский меридиан 06:10
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo
4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 08:30