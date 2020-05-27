Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Обязательное страхование от безработицы приведёт к росту теневой занятости

News.ru09:06

Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы

РИА Новости03:26

Российские чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

РЕН ТВвчера в 18:12

Минтруд готов поддержать страхование от безработицы

Телеканал 360°вчера в 20:26

Россиян начнут страховать от безработицы

URA.Ruвчера в 19:31

«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

ТАССвчера в 20:31

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы

Известиявчера в 17:01
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Политика

В Раде заявили о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской

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Общество

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Кино

У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии

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Происшествия

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РБК вчера в 14:36
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

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СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
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Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.
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У пяти сотрудников администрации Калининграда нашли коронавирус

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В начале мая бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал антироссийские санкции бессмысленными.
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Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы

Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план восстановления европейского хозяйства призван в какой-то мере преодолеть обрушившиеся на Европу невзгоды.
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