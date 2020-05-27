Экономика
Lenta.ruВ России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, выяснили «Известия». Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.Известиявчера в 17:01
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Общество
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Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
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Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Кино
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие
На Донбассе убит один из украинских Рыцарей Зимнего похода
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Недвижимость.RU 15:31
Армия и оружие
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«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело вчера в 02:07
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
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Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru 15:24
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6
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Medvestnik.ru 07:45
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
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Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 13:15
Футбол
В Англии определили самые ненавистные футбольные клубы
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Пятерым сотрудникам администрации Калининграда диагностировали коронавирус.
Российская газета 05:51
Здоровье
Бригада врачей из Москвы прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусом
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ТАСС 15:55
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
В начале мая бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал антироссийские санкции бессмысленными.
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Экономика
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы
Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план восстановления европейского хозяйства призван в какой-то мере преодолеть обрушившиеся на Европу невзгоды.
Российская газета 09:09
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15