Финансы
ИнтерфаксВ России задумались об отказе от новых долларовых евробондов
Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке. По сути, это лишает российский Минфин части инвесторской базы на внешних рынках во время размещений.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Политика
Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад
Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 07:49
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Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12:46
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Анна Семенович, Стас Костюшкин, Ольга Кабо: звезды вспоминают первую любовь. А пока Анна много путешествует и строит карьеру певицы.
StarHit.ru 10 сентября в 17:30
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Здоровье
Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.
ТАСС 17:11
Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
РИА Новости 14:43
Армия и оружие
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
За пусками следил лично глава республики Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Эхо Москвы 10 сентября в 18:13
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил линейку недорогих телевизоров
Российский бренд BQ объявил о запуске нового направления. Речь идет о производстве телевизоров.
Экономика сегодня 03:34
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Футбол
Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил подать заявление на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал обезьяной форварда красно-белых Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».
Чемпионат 17:41
Религия
В Петербурге в день памяти Александра Невского прошел крестный ход
В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
РИА Новости 13:52
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Футбол
Ди Бьяджо: парадокс, что Каррера не востребован в России и Италии
В разное время в России, помимо Карреры, работали итальянские тренеры Невио Скала, Лучано Спаллетти, Фабио Капелло и Роберто Манчини.
РИА Новости 17:05
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00