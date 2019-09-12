Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России задумались об отказе от новых долларовых евробондов

Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке. По сути, это лишает российский Минфин части инвесторской базы на внешних рынках во время размещений.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Силуанов сообщил, что Россия в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах

ТАСС11:59

В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов

Интерфакс12:00

Россия решила брать займы в евро или юанях

Московский Комсомолец12:50

Россия откажется от займов в долларах

Lenta.ru13:05

Антон Силуанов объявил об отказе брать в долг в долларах

Говорит Москва12:51

Минфин допустил внешние займы в юанях в 2020 году

Взгляд.ру12:05

Минфин планирует брать внешние займы в отличных от доллара валютах

News.ru12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Кино

Джеки Чан отменил свой визит в Россию

ТАСС 10 сентября в 07:22
Политика

Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Политика

Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине

Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине. США выделили для этих целей 250 миллионов долларов, - сообщает Reuters.
Эхо Москвы 13:32
Культура

«Мисс Украина – 2019» стала жительница Харькова

В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».
МИР 24 17:39
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Наука

Британскими инженерами создан планер, выпрыгивающий из воды как рыба

Британскими инженерами создан робот-планер, выпрыгивающий из воды как летучая рыба на 26 метров полета.
Ugpressa.ru 16:13
Общество

Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды

Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Политика

Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Армия и оружие

«Превосходное оружие»: в США протестировали советский «Винторез»

Резюмируя свои исследования, американские журналисты поставили «Винторез» и «Вал» в разряд «превосходного советского вооружения».
Рамблер вчера в 11:02
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Армия и оружие

Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:59
Экономика

Орешкин поддержал новую систему пенсионных накоплений

Документ предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантию сохранности сбережений со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для россиян.
Говорит Москва 09:46
Культура

Мединский поздравил Спивакова с юбилеем

РИА Новости 06:13
Происшествия

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости 13:05
Политика

Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море

Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru 13:55
Кино

По новому роману Стивена Кинга снимут сериал

Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service вчера в 12:39
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Гаджеты

Apple представила три новые модели iPhone

В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 10 сентября в 14:31
Кино

Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт

Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.
Петербургский дневник 13:00
Политика

Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, набравший обороты при Петре Порошенко, узнал «Коммерсантъ».
БИЗНЕС Online вчера в 00:10
Экономика

Прожиточный минимум пенсионера установили в Подмосковье на 2020 год

Депутаты Мособлдумы установили размер прожиточного минимума для подмосковных пенсионеров на 2020 год, передает РИАМО.
Подмосковье Сегодня 04:57
Космос

Робота Федора больше не отправят в космос

Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК вчера в 04:17
Общество

Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт

Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
Известия 13:47
Экономика

Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов

Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц.
Известия 13:19
Политика

Зеленский сообщил о планах реализации Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Украина разрабатывает карту выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.
Известия 10:54
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Экономика

Google заплатит Франции около €1 млрд

По условиям договоренности с прокуратурой Франции Google заплатит штраф в размере €500 млн и, кроме того, еще €465 млн в виде дополнительных налогов.
Коммерсантъ 11:08
Политика

Путин прибыл в Ботлих на годовщину вторжения боевиков в Дагестан

Телеканал 360° 07:16
Происшествия

В Якутске эвакуировали жильцов дома после обрушения пола в тамбуре

РИА Новости 02:52
Волейбол

На защиту титула: сборная России по волейболу начинает борьбу на ЧЕ

Волейболисты сборной России на стартующем в четверг чемпионате Европы постараются защитить титул лучшей команды Старого Света.
РИА Новости вчера в 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное