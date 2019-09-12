Экономика
ИнтерфаксВ России задумались об отказе от новых долларовых евробондов
Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке. По сути, это лишает российский Минфин части инвесторской базы на внешних рынках во время размещений.
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Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
ТАСС 10 сентября в 07:22
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Политика
Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине
Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине. США выделили для этих целей 250 миллионов долларов, - сообщает Reuters.
Эхо Москвы 13:32
Культура
«Мисс Украина – 2019» стала жительница Харькова
В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».
МИР 24 17:39
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Наука
Британскими инженерами создан планер, выпрыгивающий из воды как рыба
Британскими инженерами создан робот-планер, выпрыгивающий из воды как летучая рыба на 26 метров полета.
Ugpressa.ru 16:13
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Политика
Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Армия и оружие
«Превосходное оружие»: в США протестировали советский «Винторез»
Резюмируя свои исследования, американские журналисты поставили «Винторез» и «Вал» в разряд «превосходного советского вооружения».
Рамблер вчера в 11:02
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:59
Экономика
Орешкин поддержал новую систему пенсионных накоплений
Документ предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантию сохранности сбережений со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для россиян.
Говорит Москва 09:46
Культура
Мединский поздравил Спивакова с юбилеем
РИА Новости 06:13
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости 13:05
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru 13:55
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service вчера в 12:39
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 10 сентября в 14:31
Кино
Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт
Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.
Петербургский дневник 13:00
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, набравший обороты при Петре Порошенко, узнал «Коммерсантъ».
БИЗНЕС Online вчера в 00:10
Экономика
Прожиточный минимум пенсионера установили в Подмосковье на 2020 год
Депутаты Мособлдумы установили размер прожиточного минимума для подмосковных пенсионеров на 2020 год, передает РИАМО.
Подмосковье Сегодня 04:57
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК вчера в 04:17
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
Известия 13:47
Экономика
Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов
Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц.
Известия 13:19
Политика
Зеленский сообщил о планах реализации Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Украина разрабатывает карту выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.
Известия 10:54
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Экономика
Google заплатит Франции около €1 млрд
По условиям договоренности с прокуратурой Франции Google заплатит штраф в размере €500 млн и, кроме того, еще €465 млн в виде дополнительных налогов.
Коммерсантъ 11:08
Политика
Путин прибыл в Ботлих на годовщину вторжения боевиков в Дагестан
Телеканал 360° 07:16
Волейбол
На защиту титула: сборная России по волейболу начинает борьбу на ЧЕ
Волейболисты сборной России на стартующем в четверг чемпионате Европы постараются защитить титул лучшей команды Старого Света.
РИА Новости вчера в 17:15