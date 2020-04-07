Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 1 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в стране. За сутки скончались пять человек, выздоровели – 86 человек.
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Выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Народные новости03:52

954 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в России

ПензаСМИ06 апреля в 03:37

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 56 регионах России

RT на русскомвчера в 03:50

В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

Аргументы и Факты06 апреля в 04:15

В России за сутки выявили 954 новых случая заражения коронавирусом нового типа

Аргументы недели06 апреля в 03:53

В России выявлено 1 459 новых случаев заражения COVID-19

Реальное время03:51

В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости06 апреля в 03:31
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Экономика

Новосибирский губернатор утвердил антикризисный план

В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий, которые обеспечат поддержку региональной экономики в период ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:42
Происшествия

В Москве произошел пожар в доме престарелых

Московский Комсомолец вчера в 14:56
Политика

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы.
RT на русском 00:00
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 131 в 81 регионе.
ТАСС 03:46
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru 04:27
Общество

Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря.
РБК 02:53
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Гудков довел Собчак до слез в эфире ее YouTube-шоу

ФАН 00:06
Происшествия

В Новосибирской области выявили пять новых пациентов с коронавирусом

Пять новых случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано за сутки в Новосибирской области, из них два контактных, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:39
Футбол

Касильяс рассказал о пережитом инфаркте

Бывший испанский голкипер Икер Касильяс в своем Инстаграме рассказал о пережитом инфаркте, когда он выступал за «Порту».Я очень сильно испугался.
Soccer.ru 02:21
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК вчера в 13:23
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Происшествия

В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек.
РБК 03:25
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 07 апреля в 08:24
Политика

Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь России его стране в борьбе с коронавирусом предоставлялась на условии ответных действий Рима, например в целях облегчения режима европейских санкций.
ТАСС 04:27
Здоровье

Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса

Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса. Специалисты сообщили об этом «Известиям».
Lenta.ru вчера в 19:32
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Общество

Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе

К обычному режиму работы уже с четверга, 9 апреля, могут приступить организации, оказывающие услуги населению.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 13:13
Общество

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.
Российская газета 03:45
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»

Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.
REGNUM 04:20
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Транспорт

Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
News.ru 00:41
Здоровье

В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса Число заболевших в регионе достигло 66 человек.
MySLO.ru 03:48
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

ИА Красная Весна 02:27
Технологии

Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео

Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов, должны заняться подготовкой специальных интернет-версий, в противном случае они могут быть исключены из перечня.
Экономика сегодня вчера в 07:11
Футбол

УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020

По информации Daily Mail, предлагается рассмотреть сокращение числа городов, в которых пройдут матчи турнира.
Бомбардир.ру 04:12
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