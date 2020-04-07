Коронавирус
Ореанда-НовостиВ России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 1 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в стране. За сутки скончались пять человек, выздоровели – 86 человек.
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В России за сутки выявили 954 новых случая заражения коронавирусом нового типа
Аргументы недели06 апреля в 03:53
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Экономика
Новосибирский губернатор утвердил антикризисный план
В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий, которые обеспечат поддержку региональной экономики в период ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве произошел пожар в доме престарелых
Политика
В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 131 в 81 регионе.
Общество
Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Происшествия
В Новосибирской области выявили пять новых пациентов с коронавирусом
Пять новых случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано за сутки в Новосибирской области, из них два контактных, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Футбол
Касильяс рассказал о пережитом инфаркте
Бывший испанский голкипер Икер Касильяс в своем Инстаграме рассказал о пережитом инфаркте, когда он выступал за «Порту».Я очень сильно испугался.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Происшествия
В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Политика
Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь России его стране в борьбе с коронавирусом предоставлялась на условии ответных действий Рима, например в целях облегчения режима европейских санкций.
Здоровье
Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса
Российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса. Специалисты сообщили об этом «Известиям».
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Общество
Какие предприятия могут вернуться к работе в Кузбассе
К обычному режиму работы уже с четверга, 9 апреля, могут приступить организации, оказывающие услуги населению.
Общество
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»
Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Транспорт
Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
Здоровье
В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса
В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса Число заболевших в регионе достигло 66 человек.
Общество
Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Технологии
Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео
Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов, должны заняться подготовкой специальных интернет-версий, в противном случае они могут быть исключены из перечня.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020
По информации Daily Mail, предлагается рассмотреть сокращение числа городов, в которых пройдут матчи турнира.