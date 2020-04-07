За последние сутки в России зафиксировали 1 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в стране. За сутки скончались пять человек, выздоровели – 86 человек.

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

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