Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В РФ количество заражённых коронавирусной инфекцией превысило 21 тыс

Аргументы и Факты03:42

В России подтвердили 2774 новых случая коронавируса

Взгляд.ру03:40

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек

Дождь03:31

Вспышка коронавируса вновь настигла Коми

КомиОнлайн03:34

В России за сутки зафиксировано 2774 новых случая коронавируса

ТВ Центр03:35

Число заражённых коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек

Life.ru03:31

В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:33
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Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
11
Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

РБК 05:41
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Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Здоровье

Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Хоккей

Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте

Высокая скорострельность позволила Овечкину включиться в борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
ГЛАС.RU 01:21
Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
591
Политика

Путин предупредил о недопущении халатности в борьбе с коронавирусом

Недоработки в борьбе с коронавирусом будут расцениваться как преступная халатность, предупредил региональные власти президент РФ Владимир Путин.
Ридус вчера в 10:53
458
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
229
Экономика

МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Театры

Большой театр продолжит показывать спектакли «золотого фонда»

ParkSeason.ru 06:19
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
17
Политика

Россия заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию

Как стало известно ТАСС от источника в российском ОПК, в конце апреля на разных верфях планируется заложить шесть крупных боевых кораблей.
Военное дело 00:56
3
Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» на Ямале

Напомним, в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Газпром нефть договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Znak.com вчера в 18:58
88
Общество

Россияне в самоизоляции мечтают о лесах, парикмахерских и спортзалах

На втором месте по популярности - 10% опрошенных - оказались салоны красоты и парикмахерские. И лишь 9% россиян не хватает спортзалов.
Отдых в России 05:29
Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

SpeedMe 02:18
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

REGNUM 00:13
248
Происшествия

В Ростовской области еще 20 человек за сутки заболели коронавирусом

По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
28
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Общество

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
526
Здоровье

Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
1,2K
Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
42
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
2,9K
Общество

Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
2K
Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
245
Наука

Выяснилось, что внутри нанопузырьков вещества проявляют необычные свойства

Вещество внутри ван-дер-ваальсовых нанопузырьков обладает рядом интересных и необычных свойств.
Naked Science 06:29
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
649
Экономика

Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор

В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:06
17
Происшествия

В Красноярском крае разрушение буддисткой святыни попало на видео

ИА 1-Line 00:15
3
Игры

В Сеть попали концепт-арты отменённых игр WB Games Montreal по мотивам «Супермена» и «Отряда самоубийц»

3DNews 05:59
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