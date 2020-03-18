Коронавирус
ВедомостиВ России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек. Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб. Все новые случаи заражения являются завозными.
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с чего всё началось
Сегодня в России выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом — большинство случаев в Москве, один — в Новосибирской области и еще один — в Томской, третий случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области, сообщает оперативный штаб.НГС.Кемерово08:12
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