с чего всё началось

В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек. Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб. Все новые случаи заражения являются завозными.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Футбол Павел Мамаев анонсировал отъезд из РФ Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев сообщил, что он вместе с семьей готовит переезд в другую страну.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.

Финансы Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.

Политика Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.

Культура Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Политика Байден выиграл праймериз в Аризоне, прогнозирует СМИ Бывший вице-президент США Джо Байден, претендующий на выдвижение единым кандидатом в президенты от Демократической партии, выиграл праймериз в штате Аризона, прогнозирует телеканал NBC.

Космос Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе По мнению специалистов, превращение Бетельгейзе в результате взрыва в сверхновую может произойти уже в "ближайшее" время - в течение следующих 100 тысяч лет.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Общество Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.