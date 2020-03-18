Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек. Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб. Все новые случаи заражения являются завозными.
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с чего всё началось

В Нижнем Новгороде выявили третий случай заражения коронавирусом

Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line07:46

Подробнее о событии

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 147 человек

РИА Новости11:11

В России зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом

РЕН ТВ07:29

Число случаев коронавируса в России выросло до 147

Интерфакс07:34

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 147

Lenta.ru07:31

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 за последние сутки

ТАСС07:30

В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки

РИАМО07:40

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ07:35
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Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
REGNUM 04:15
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости 09:29
Политика

Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»

В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.
РБК 12:03
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:40
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Наука

Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
Популярная механика 06:05
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Известия 11:14
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Футбол

Андрей Аршавин обратился к болельщикам «Зенита»

На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам.
Piter.tv 11:41
Транспорт

В России появится новый дорожный знак

«Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения»,— считают в ГИБДД.
Коммерсантъ 05:22
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна 09:27
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 13 марта, увеличились на 2 баррелей — до 453,7 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 12:09
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Киушкина заразилась коронавирусом

iReactor вчера в 11:33
Общество

Президент призвал россиян не покупать продукты впрок

Гудвилл.онлайн вчера в 09:00
Политика

В России могут перенести весенний призыв в армию

Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
FlashNord 06:59
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса

Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Известия вчера в 08:01
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Путешествия

За границей остаются 100 тысяч организованных российских туристов

Организованные туристы вернутся в страну по ранее выписанным билетам, или туропертор предложит альтернативные варианты, если они будут.
ИжевскИнфо.РУ 09:13
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Здоровье

Подсчитано, сколько нужно туалетной бумаги на срок карантина

Издание Vice сообщило, что на год в среднем человеку требуется 42 рулона туалетной бумаги.
Live24 09:01
Экономика

Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей

Сбербанк, как и все системно значимые банки, должен был подключиться к СБП до 1 октября 2019 г. Однако за месяц до этого срока президент Сбербанка Герман Греф предупредил, что банк не успеет присоединиться к системе вовремя.
Ведомости 05:26
Экономика

РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов

По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.
РБК 11:53
Энергетика

Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)

На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
ИноСМИ 10:30
Энергетика

Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Lenta.ru 12:01
Происшествия

Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.
Известия 01:35
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.
РИА Новости 12:02
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