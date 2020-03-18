Коронавирус
ВедомостиВ России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек. Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб. Все новые случаи заражения являются завозными.
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Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нижний Новгород on-line07:46
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Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Политика
Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»
В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Наука
Люди со 2-й группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Проанализировав более 2 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом, китайские медики пришли к выводу, что меньше всего рискуют подхватить болезнь люди с 1-й группой крови.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Футбол
Андрей Аршавин обратился к болельщикам «Зенита»
На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам.
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
«Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения»,— считают в ГИБДД.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 13 марта, увеличились на 2 баррелей — до 453,7 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Киушкина заразилась коронавирусом
Общество
Президент призвал россиян не покупать продукты впрок
Политика
В России могут перенести весенний призыв в армию
Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Путешествия
За границей остаются 100 тысяч организованных российских туристов
Организованные туристы вернутся в страну по ранее выписанным билетам, или туропертор предложит альтернативные варианты, если они будут.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Здоровье
Подсчитано, сколько нужно туалетной бумаги на срок карантина
Издание Vice сообщило, что на год в среднем человеку требуется 42 рулона туалетной бумаги.
Экономика
Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей
Сбербанк, как и все системно значимые банки, должен был подключиться к СБП до 1 октября 2019 г. Однако за месяц до этого срока президент Сбербанка Герман Греф предупредил, что банк не успеет присоединиться к системе вовремя.
Экономика
РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов
По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.
Энергетика
Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)
На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
Энергетика
Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Происшествия
Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве
Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.