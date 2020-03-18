Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

с чего всё началось

В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек. Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб. Все новые случаи заражения являются завозными.

Политика Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Политика Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось» В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Транспорт В России появится новый дорожный знак «Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения»,— считают в ГИБДД.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 13 марта, увеличились на 2 баррелей — до 453,7 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).

Общество Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.

Политика В России могут перенести весенний призыв в армию Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.

Экономика Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей Сбербанк, как и все системно значимые банки, должен был подключиться к СБП до 1 октября 2019 г. Однако за месяц до этого срока президент Сбербанка Герман Греф предупредил, что банк не успеет присоединиться к системе вовремя.

Экономика РСХБ показал рекордную прибыль на фоне продажи части плохих долгов По данным МСФО за 2015 год, проблемные кредиты банка оценивались в четверть портфеля, или более чем в 400 млрд руб. За счет чего РСХБ показал прибыль В 2019 году финансовый результат банка поддержало снижение отчислений в резервы, сообщила РБК аналитик Moody's Светлана Павлова.

Происшествия Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.