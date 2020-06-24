Общество
Lenta.ruВ России зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 24 июня, сообщает оперативный по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах.
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Игры
Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine
Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Экономика
Выяснилось, что лимит Сбербанка на переводы можно обойти
Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов.
URA.Ru 04:10
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Здоровье
Прокуратура проверит вспышку коронавируса в онкоцентре Челябинска
«В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период пандемии, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения», – говорится в сообщении прокуратуры.
Доступ1 22 июня в 06:45
Экономика
Экономист Хазин напомнил Набиуллиной, куда в РФ уходят длинные деньги
Москва, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Политика Центрального банка РФ приводит к тому, что все длинные деньги так или иначе оказываются в руках крупных банков, которые направляют их на валютные спекуляции, считает экономист Михаил Хазин.
REGNUM вчера в 09:16
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Политика
Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport 04:34
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
Армия и оружие
Российский спецназ получит уникальные парашюты
Газета.Ru 22 июня в 21:18
Происшествия
Врачи оценили состояние найденных в Москве суррогатных младенцев
23 июня в одной из московских квартир обнаружили пять младенцев, самым старшим примерно три-четыре месяца, самый младший появился на свет всего несколько дней назад.
Lenta.ru 07:38
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Военное дело вчера в 03:57
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 июня в 09:26
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Политика
Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран
Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
Общество
В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим
Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер.
Двина Сегодня 07:09
Киберспорт
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13