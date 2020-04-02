Коронавирус
КомпанияВ России выявили еще 771 случай коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заражений достигло 3548, передает оперштаб. Больше всего инфицированных находится в Москве.
Читать в источнике
Оценить152
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество
Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине
Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
Общество
В России призвали продлить нерабочую неделю
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Энергетика
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Армия и оружие
Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США
Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
Происшествия
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Гаджеты
В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию
В смартфонах южнокорейской компании Samsung был найден скрытый от пользователей режим, речь о новых флагманах Galaxy S20, пишет XDA Developers.
Общество
С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Футбол
Пьяца продлил контракт с «Ювентусом»
Боссы туринского «Ювентуса» приняли решение пролонгировать сотрудничество с нападающим Марко Пьяцей, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за бельгийский «Андерлехт».
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Здоровье
ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»
Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Экономика
ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Происшествия
В Саратовской области завели дела на нарушителей карантина
Полицейские завели административные дела на нарушителей карантина, которые должны были уйти на самоизоляцию на две недели.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Происшествия
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Здоровье
Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников
Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Технологии
Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции
Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.
Общество
В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Общество
В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса
В России за последние сутки был выявлен 771 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В России число зараженных коронавирусом превысило 3,5 тысячи
В Нижегородской области количество зараженных выросло на 13 человек.
Наука
Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки
Исследование китайских биологов из Ветеринарного НИИ в Харбине показало, что наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки.