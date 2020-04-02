За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заражений достигло 3548, передает оперштаб. Больше всего инфицированных находится в Москве.

В России выявили еще 771 случай коронавируса

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