Коронавирус

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За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заражений достигло 3548, передает оперштаб. Больше всего инфицированных находится в Москве.
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В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса

Эхо Москвы03:30

В России выявлен ещё 771 заболевший коронавирусом

News.ru03:34

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 3,5 тысячи

Life.ru03:30

В России за сутки выявили 771 случай заражения COVID-19

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В России за сутки выявили 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией

Ведомости03:29

Данные на 2 апреля: в России зафиксирован 771 новый случай коронавируса, 6 - смертельные

Весьма03:29
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Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
РБК 02:59
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В России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
RT на русском 04:08
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
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По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
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Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Пьяца продлил контракт с «Ювентусом»

Боссы туринского «Ювентуса» приняли решение пролонгировать сотрудничество с нападающим Марко Пьяцей, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за бельгийский «Андерлехт».
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В Москве умерли три пациента с коронавирусом

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Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
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ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

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Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
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Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

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Lenta.ru вчера в 21:04
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В Саратовской области завели дела на нарушителей карантина

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Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
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В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
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Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников

Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Технологии

Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции

Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.
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В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
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Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
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В России за сутки выявили 771 новый случай коронавируса

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В России число зараженных коронавирусом превысило 3,5 тысячи

В Нижегородской области количество зараженных выросло на 13 человек.
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Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки

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