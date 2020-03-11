Экономика
News.ruВ России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны
Только в январе 2020 года было реализовано более трёх миллионов гаджетов, что почти на 20% больше показателей предыдущего года. Как отмечают «Ведомости», в денежном выражении продажи смартфонов принесли России 50,4 млрд рублей. Этот результат эксперты считают «аномальным».
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с чего всё началось
В январе в России было продано свыше 3 млн смартфонов – на 19,5% больше, чем в январе 2019 г. Таковы данные компании – партнера нескольких производителей электроники, с ними ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердили менеджер одного из дистрибуторов, а также представитель «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.Ведомостивчера в 17:41
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