Экономика

News.ruNews.ruВ России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

Только в январе 2020 года было реализовано более трёх миллионов гаджетов, что почти на 20% больше показателей предыдущего года. Как отмечают «Ведомости», в денежном выражении продажи смартфонов принесли России 50,4 млрд рублей. Этот результат эксперты считают «аномальным».
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с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В январе в России было продано свыше 3 млн смартфонов – на 19,5% больше, чем в январе 2019 г. Таковы данные компании – партнера нескольких производителей электроники, с ними ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердили менеджер одного из дистрибуторов, а также представитель «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.
Ведомостивчера в 17:41

Подробнее о событии

«Ведомости» сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Интерфакс03:44

В России продажи смартфонов аномально выросли

Газета Кемерова04:43

СМИ сообщили о резком росте продаж смартфонов в России

Говорит Москва04:11

В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

НТВ05:11

В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

News.ru01:52

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
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Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

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В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

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Entertainment Software Association отменила из-за коронавируса крупнейшую выставку индустрии компьютерных игр Electronic Entertainment Expo, которая должна была состояться в июне 2020 года в американском Лос-Анджелесе.
News.ru 11:49
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

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Lenta.ru 10:05
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Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления

Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
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Энергетика

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РЕН ТВ 19:25
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Госдума РФ выступила в поддержку поправки о снятии ограничения на число сроков президентства.
iReactor вчера в 09:04
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru 15:13
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК 18:44
Футбол

РПЛ ограничила количество зрителей на матчах в Москве до 5 тыс человек

До пяти тысяч человек, включая зрителей, будут допущены на матчи чемпионата России по футболу в Москве до 10 апреля, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone

Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Pravda.Ru вчера в 05:59
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

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Финансы

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Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Музыка

Группа «Время и Стекло» объявила о распаде

Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
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Политика

Татьяна Яковлева перестала быть первым замминистра здравоохранения

С 2012 года работала заместителем министра здравоохранения, с июля 2018-го – первым замом министра.
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Политика

Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол

Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
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Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей

Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
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Документальный фильм Питера Джексона про Beatles выйдет в сентябре

ИА InterMedia 15:36
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