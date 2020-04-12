Коронавирус

РБКРБКВ России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Новые случаи коронавируса были выявлены в 52 регионах.
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В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

РБК03:54

Оперштаб сообщил, что число зараженных COVID-19 за сутки превысило две тысячи

Политическая Экспертиза04:16

Более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в РФ

Слово и Дело04:08

В России более 2000 новых случаев заражения коронавирусом

Дождь04:17
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Политика

В Карабахе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

«Президент обратился с посланием к гражданам республики и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Республике Арцах с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 09:46
Общество

Более 3 млн москвичей покидали дома 10 апреля

Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома в пятницу, 10 апреля.
Известия 07:22
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Происшествия

В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
6
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Шоу-бизнес

Лиза Галкина поздравила всех с двойным праздником

Сегодня артист разместил в своем инстаграм видео, на котором Лиза Галкина весело всех поздравляет с Вербным воскресеньем, а также с Днем космонавтики, приведя при этом краткую научную справку о том, как называют космонавтов в разных странах мира.
Paparazzi.ru 09:14
2
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
251
Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
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Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
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Политика

Песков прокомментировал визит Путина в больницу в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 12 апреля, прокомментировал посещение российским лидером больницы в Коммунарке.
Известия 07:56
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Наука

Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи

Индикатор 09 апреля в 12:01
22
Наука

Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире

Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
Live24 вчера в 08:28
1
Общество

Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая

У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
41
Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,4K
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Технологии

В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов

Online47.ru вчера в 21:21
27
Происшествия

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы

Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
REGNUM 07:11
499
Политика

Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса

Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются сотни лабораторий в разных странах мира.
Коммерсантъ 08:06
268
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
357
Экономика

Российскому авторынку поставили страшный диагноз

Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
54
Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
212
Общество

В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему

Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 15:14
207
Общество

В Воронежской области умер первый пациент с коронавирусом

В Воронеже умерла женщина 65 лет, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным.
Коммерсантъ 09:38
26
Общество

Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина

Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
173
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
575
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
1K
Космос

На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 09 апреля в 04:27
200
Политика

Украина хочет возродить свою ракетно-космическую промышленность

Возрождение ракетно-космической промышленности на Украине — важная и амбициозная задача, которая стоит перед страной, считает руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
Вести.Ru 08:34
1
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
2,6K
Здоровье

В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным

Порядок оказания медицинской помощи беременным изменили в Москве.
ТАСС 10:03
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