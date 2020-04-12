Коронавирус
РБКВ России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Новые случаи коронавируса были выявлены в 52 регионах.
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Оперштаб сообщил, что число зараженных COVID-19 за сутки превысило две тысячи
Политическая Экспертиза04:16
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Политика
В Карабахе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
«Президент обратился с посланием к гражданам республики и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Республике Арцах с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 09:46
Общество
Более 3 млн москвичей покидали дома 10 апреля
Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома в пятницу, 10 апреля.
Известия 07:22
Происшествия
В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Шоу-бизнес
Лиза Галкина поздравила всех с двойным праздником
Сегодня артист разместил в своем инстаграм видео, на котором Лиза Галкина весело всех поздравляет с Вербным воскресеньем, а также с Днем космонавтики, приведя при этом краткую научную справку о том, как называют космонавтов в разных странах мира.
Paparazzi.ru 09:14
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
Политика
Песков прокомментировал визит Путина в больницу в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 12 апреля, прокомментировал посещение российским лидером больницы в Коммунарке.
Известия 07:56
Наука
Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи
Индикатор 09 апреля в 12:01
Наука
Стало известно о распространении трех штаммов коронавируса в мире
Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что исходный тип коронавируса, который передался людям, в основном распространен в США и Австралии.
Live24 вчера в 08:28
Общество
Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая
У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Происшествия
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
REGNUM 07:11
Политика
Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса
Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются сотни лабораторий в разных странах мира.
Коммерсантъ 08:06
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Экономика
Российскому авторынку поставили страшный диагноз
Закрыто на карантин Фото: Антон Ваганов / ТАСС Однако удовлетворение спроса с будущих месяцев и сокращение кредитных продаж оказалось не самым страшным для авторитейла.
Российская газета 00:45
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему
Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 15:14
Общество
В Воронежской области умер первый пациент с коронавирусом
В Воронеже умерла женщина 65 лет, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным.
Коммерсантъ 09:38
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова госпитализирована
Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Космос
На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 09 апреля в 04:27
Политика
Украина хочет возродить свою ракетно-космическую промышленность
Возрождение ракетно-космической промышленности на Украине — важная и амбициозная задача, которая стоит перед страной, считает руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
Вести.Ru 08:34
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Здоровье
В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным
Порядок оказания медицинской помощи беременным изменили в Москве.
ТАСС 10:03