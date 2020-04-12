В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Новые случаи коронавируса были выявлены в 52 регионах.

В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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