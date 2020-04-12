Коронавирус
РБКВ России зафиксировали рекордное число смертей зараженных за сутки
За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве — 14.
Читать в источнике
Оценить261
Подробнее о событии
Показать все источники
Медики зафиксировали наивысший уровень заражения и смертности в России на фоне пандемии
Политическая Экспертиза04:16
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Общество
Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву
Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Общество
В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
Общество
В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных
Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
Известия 04:42
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Политика
Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России.
RT на русском 07:15
Общество
Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице с 15 апреля пропускного режима.
Известия вчера в 13:24
Здоровье
В Башкирии рассказали о посещении Хабировым закрытой на карантин РКБ
Уфа, 12 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров решил лично ознакомиться с обстановкой в закрытой на карантин РКБ им. Куватова в Уфе, поскольку в последнее время оттуда поступает противоречивая информация.
REGNUM 05:49
Религия
Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений на тему коронавируса Владимир Путин вспомнил о борьбе с половцами и печенегами.
РИА Новости 07:08
Общество
У коронавируса нашли новые симптомы
В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 13:11
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Коронавирус распространился в шести районах Иркутской области
Заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали в шести районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 08:10
Происшествия
Рухнувшее в центре Саратова дерево остановило движение троллейбусов
В центре Саратова рухнувшее от сильного ветра дерево затруднило движение общественного и частного транспорта.
Взгляд-инфо 07:10
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Общество
В Москве оштрафовали уже 30 человек за нарушение карантина
Московский Комсомолец 05:38
Технологии
Лучшая классическая фантастика ко Дню космонавтики
«Имею скафандр — готов путешествовать» — блестящая приключенческая фантастика, полная экшена, ярких персонажей, удивительных событий и стремления к исследованию космических далей.
Популярная механика 05:16
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Кино
Актеры сериала «Сватов» снимутся в седьмом сезоне
В продолжении популярного сериала «Сваты» снимутся все главные актеры.
ToDay News Ufa вчера в 15:49
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Футбол
Л. Эрнандес: «В нынешней ситуации доиграть Лигу чемпионов будет невозможно»
Думаю, в нынешней ситуации доиграть Лигу чемпионов будет невозможно, особенно если мы отдаем приоритет завершению национальных лиг.
Soccer.ru 05:41
Общество
В Курской области умер первый больной коронавирусом
По последним данным, в Курской области зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Коммерсантъ 05:31