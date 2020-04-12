За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве — 14.

В России зафиксировали рекордное число смертей зараженных за сутки

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