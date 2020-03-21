Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

RT на русском09:51

В России за сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса

РИА Новости09:36

В России зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом

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За сутки в РФ зарегистрированы новые случаи COVID-19 в 18 регионах - оперштаб

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Фонтанка.Ру09:47

В России заразились коронавирусом еще 53 человека

Дождь09:36
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
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В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

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В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
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Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
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