Коронавирус
RT на русскомНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
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В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
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Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
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Здоровье
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Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
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Краснодар, 21 марта 2020, 17:11 — REGNUM Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией установлены на территории Краснодарского края, сообщила 21 марта пресс-служба Роспотрбенадзора.
Футбол
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Армия и оружие
Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы
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Финансы
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