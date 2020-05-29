За сутки в России скончались 232 человека с коронавирусом. Этот показатель стал самым высоким за все время эпидемии в РФ.

В России зафиксировали новый рекорд прироста смертей от коронавируса

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