Коронавирус
НТВВ РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса
Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом. К настоящему времени, общее число погибших пациентов в России составляет 4374, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Общество
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три
Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads
Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
Vevby.ru вчера в 16:02
Общество
В Москве в воскресенье выпадет месячная норма осадков
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье, это остудит воздух до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 06:27
Футбол
Уткин: Россия и Украина получили крупные турниры благодаря коррупции
Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы 2012 года. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Аршавин оставил зарубку в истории «Арсенала».
ГЛАС.RU 07:59
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Piter.tv вчера в 09:50
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
RT на русском 09:16
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Напомним, в Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности.
Городской32 (Брянск) 07:51
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском вчера в 09:12
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Происшествия
Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки
На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
Здоровье
Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор
Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:19
Происшествия
В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака
Прокуратура Московской области приступила к проверке после того, как на одном из телеканалов появился сюжет, как в подмосковном Сергиевом Посаде на свалке обнаружили огромное количество дорогих просроченных лекарств против ВИЧ-инфекции и онкозаболеваний.
Газета.Ru 04:41
Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия
В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими
Прибывший на место происшествия адвокат, «спровоцировал конфликт и нанес лбом удар в голову сотруднику полиции».
REGNUM 08:30
Происшествия
Мосгорсуд освободил из-под стражи активиста Виктора Немытова
Активист Виктор Немытов, арестованный на 15 суток за одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда.
Коммерсантъ 08:13
Кино
Кончаловский назвал Пентагон самой жесткой цензурой в Голливуде
Свое мнение выразил актер и режиссер Андрей Кончаловский, сообщил сайт RT. Настоящий закат Голливуда начался с охоты на ведьм, заявил он.
Телеканал 360° 09:58
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
Общество
В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности
Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О чем говорит Смоленск 09:10
Политика
Путин заявил о поддержке Ситникова на пост костромского губернатора
Президент поддержал планы губернатора Костромской области Сергея Ситникова баллотироваться на выборах главы региона.
Российская газета 08:55
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Происшествия
Полиция Миннеаполиса задержала корреспондента CNN в прямом эфире
Московский Комсомолец 07:09
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево
Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
Кино
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Энергетика
Кабмин Украины повысит цены на электроэнергию для населения
Программа опубликована на сайте Кабмина и каждый может лично ознакомиться с тем, как министры будут «помогать» народу.
Новостной фронт 08:13
Авто
В России стартовали продажи новых BMW 5-й серии и 6-й серии GT
Ценник на новинку стартует от 3 470 000 рублей. Моторная линейка элегантного фастбэка BMW 6-й серии GT немного скромнее.
АвтоВзгляд 08:44