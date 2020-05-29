Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом. К настоящему времени, общее число погибших пациентов в России составляет 4374, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса

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