Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Финансы Курс евро поднялся выше 75 рублей Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.

Политика Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии 1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Космос Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Происшествия Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса В Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих получили травмы в результате нарушения требований безопасности и последовавшего взрыва имитационного боеприпаса в воинской части.

Экономика Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.

Футбол Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.