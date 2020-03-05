Здоровье
МоссоветВ России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Читать в источнике
Оценить990
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Комментарии
Технологии
Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления
Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
Футбол
Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»
Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Политика
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Кино
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
В Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих получили травмы в результате нарушения требований безопасности и последовавшего взрыва имитационного боеприпаса в воинской части.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Ранее Моуринью заявил, что "Тоттенхэм" не заслужил поражение в Кубке Англии.
Музыка
Киркоров верит в успех Little Big на Евровидении
Экономика
Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума
Минфин РФ закупит минимальное количество валюты с начала действия бюджетного правила – 133,3 млрд рублей.
Здоровье
Какие вещи и товары скупают в мире из-за распространения коронавируса
Одна из крупнейших исследовательских компаний мира Nielsen выяснила, какие товары и в каких странах, где зафиксированы случаи коронавируса, сейчас пользуются повышенным спросом.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что переедет из России в Испанию
Вдобавок актер заявил, что мечтает покинуть Россию и уехать на постоянное место жительства в другую страну.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса
В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
Здоровье
Жительницу Краматорска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жительница Краматорска была госпитализирована с подозрением на коронавирус 5 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.