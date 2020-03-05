Здоровье

МоссоветМоссоветВ России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в России

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РБК04:32

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РИА Новости04:01

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