Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

"Подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщили в штабе. Заболевший мужчина приехал в Россию 29 февраля из Италии и уже 2 марта обратился к медикам с симптомами ОРВИ.
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Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в России

Газета.Ru10:46

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

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В России выявили новый случай заражения коронавирусом

РБК04:32

В России зарегистрирован ещё один заражённый коронавирусом

RT на русском05:32

В России обнаружили коронавирус у гражданина Италии

Коммерсантъ03:26

Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

Интерфакс04:25

В России зарегистрировали новый случай коронавируса у гражданина Италии

ТАСС03:20
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