Здоровье
Газета.RuВ России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
"Подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщили в штабе. Заболевший мужчина приехал в Россию 29 февраля из Италии и уже 2 марта обратился к медикам с симптомами ОРВИ.
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Комментарии
Биатлон
Адвокат: документ с подписями Родченкова представлен без печати
Международный олимпийский комитет (МОК) представил нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной без печати нотариуса, сказал адвокат спортсменок Алексей Панич.
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Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией
Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
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Режиссер «Бэтмена» показал первые фото нового «бэтмобиля»
Напомним, новый фильм о Бэтмене выйдет 24 июня 2021 года. В этот раз супергероя сыграет Роберт Паттисон.
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NASA представило новый марсоход Perseverance
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года.
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Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20
"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
Общество
Меган Маркл вернется в Великобританию впервые после отказа от привилегий
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения от королевских привилегий.
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Общество
Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
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Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
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Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Политика
Путин заявил о недопустимости раскачки ситуации в стране
На встрече с главами фракций Госдумы РФ президент Владимир Путин заявил, что стране необходимы гарантии невозможности отката назад.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Общество
В Италии жертвами коронавируса стали 148 человек
Число умерших от коронавируса нового типа в Италии достигло 148 человек, инфицированных - 3286.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
Lockheed Martin убрал Турцию из материалов программы истребителя F-35
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Авто
Genesis показал седан G80 нового поколения
Корейский бренд премиальных автомобилей Genesis готовится вывести на рынок седан G80 следующего поколения.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Кино
Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»
Издание Donday.ru сообщает, что со съемок уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Авто
В России появился внедорожник Haval H5
В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ среди пар
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золото в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира, передает ТАСС.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» повел 2:0 после первого тайма с «Дерби Каунти»
В первом тайме «горчичники» получили Люк Шоу и Уэйн Руни на 17 и 45 минутах соответственно.
Политика
Путин: в РФ есть возможности для социально ориентированной политики
В России есть все возможности для реализации социально ориентированной политики, заявил президент Владимир Путин.