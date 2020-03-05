Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии. Мужчина прибыл в страну 29 февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ.
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Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в России

Газета.Ru10:46

В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом

Lenta.ru03:25

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости04:01

В России обнаружили коронавирус у гражданина Италии

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Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

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RT на русском05:32

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